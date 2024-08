Volkswagen Golf GTI, presentata in Malesia una speciale “Edition 50”

Volkswagen Passenger Cars Malaysia (VPCM) ha svelato una nuova versione limited della Golf GTI, creata in occasione del 50esimo anniversario di questo iconico modello. La GTI Edition 50, come è stata chiamata, è una versione speciale della GTI arricchita con un body kit Oettinger e vari dettagli estetici davvero unici.

Il kit comprende uno spoiler anteriore, uno spoiler sul tetto e un diffusore posteriore, tutti rifiniti in nero per un look ancora più aggressivo. La vettura è inoltre equipaggiata con nuovi cerchi Pretoria da 18 pollici, caratterizzati da un design a cinque doppie razze e una finitura nera lucida. I coprimozzi GTI Dynamic e i coprivalvole in alluminio Volkswagen Design completano il pacchetto.

Tra le altre novità estetiche, troviamo i coprispecchietti laterali in nero, badge Edition 50 sui montanti anteriori B e una decorazione a nido d’ape sulle portiere, ispirata allo stile classico del GTI. La versione speciale della Golf GTI è disponibile nelle esclusive colorazioni Oryx White e Moonstone Grey, la GTI Edition 50 si distingue anche per la vernice speciale “Edition 50” di Volkswagen.

All’interno, questa edizione limitata offre dettagli raffinati come l’emblema “50” sulla razza centrale del volante sportivo multifunzione, battitacco laterali in alluminio Edition 50 e tappetini personalizzati con il logo Edition 50.

Parlando di motore, sotto il cofano, nessuna sorpresa: la GTI Edition 50 mantiene il collaudato motore 2.0 litri TSI da 245 CV e 370 Nm della versione standard, abbinato a un cambio DSG a sette marce con frizione a bagno d’olio e sistema di bloccaggio elettronico del differenziale XDS basato sull’ESC.

Altri dettagli nella dotazione restano invariati rispetto all’aggiornamento di inizio anno, comprendendo un sistema audio premium Harman Kardon da 480 watt con 10 altoparlanti, un head-up display, un sistema di infotainment Discover Media da 10 pollici con supporto per Android Auto e Apple CarPlay wireless, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e sedili rivestiti in pelle Vienna.

La Golf GTI Edition 50 include nel prezzo anche il pacchetto assicurativo Volkswagen, che offre una garanzia del produttore di cinque anni a chilometraggio illimitato, un pacchetto di manutenzione gratuita di cinque anni o 75.000 km e cinque anni di assistenza stradale. Questa esclusiva versione sarà disponibile nei concessionari Volkswagen a partire dal 17 agosto e sarà esposta anche durante il Golf Fan Fest al circuito internazionale di Sepang il 24 agosto.