Volkswagen Tayron, ecco le prime foto della Tiguan a 7 posti

Dopo le conferme dello scorso anno sulla distribuzione in Europa della seconda generazione della Volkswagen Tayron arrivano le prime foto di quella che di fatto è la nuova Volkswagen Tiguan Allspace a 7 posti. Arriverà in Europa solamente a partire dal 2025 e le informazioni e le prime immagini arrivano direttamente dal Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) cinese che, come da tradizione, ha aggiornato i propri sistemi inserendo i dati di questo nuovo modello.

Come sarà la prossima Volkswagen Tayron

In termini di design la nuova Volkswagen Tayron richiama molto le linee della Tiguan. Questa similitudine la si nota sia dalle forme morbide che nel paraurti massiccio così come dalla presenza della striscia luminosa che unisce i gruppi ottici anteriori molto sottili. Le principali differenze sono dimensionali con la nuova Volkswagen Tayron che misura 4,68 metri di lunghezza, 1,85 metri di larghezza, 1,68 metri di altezza e un passo di 2,79 metri. Sostanzialmente è più lunga di 14 centimetri rispetto alla Tiguan ma è di 8 centimetri in meno rispetto alla Skoda Kodiaq, l’altro SUV come la Tayron, a 7 posti. In termini di meccanica la Volkswagen Tayron si basa sulla piattaforma MQB-Evo.

Non ci sono conferme sulle motorizzazioni, ma almeno in Europa dovrebbero essere quelle previste per la Tiguan, ovvero i 2,0 litri turbodiesel da 150 CV e 193 CV e i 2,0 litri a benzina da 204 CV e 265 CV. Se sarà prevista anche la versione 1.5 sicuramente verrà realizzata la versione elettrica mild hybrid da 130 Cv o 150 CV e quella plug-in da 204 CV e 272 CV. In Cina, invece, la Volkswagen Tayron avrà un motore 4 cilindri turbi di 1,5 da 156 CV o da 2 litri da 220 CV.

Grandi differenze rispetto alla Tiguan non dovrebbero esserci nemmeno per la configurazione degli interni e dell’abitacolo con la Volkswagen Tayron che dovrebbe prevedere il display centrale da 15” con il cruscotto digitale da 10,3”.