Volkswagen, l’ambizioso progetto “Trinity” posticipato al 2032

Volkswagen aveva annunciato grandi piani per lanciare la sua nuova auto elettrica di punta con il nome in codice “Trinity”. Era stata prevista inizialmente per il 2026 ma questo progetto dovrà aspettare ancora. Secondo un recente rapporto, infatti, questo veicolo, il Trinity, subirà un notevole ritardo.

L’Handelsblatt ha fatto luce sui piani del gruppo Volkswagen relativi alla nuova architettura SSP (Scalable Systems Platform) direttamente interessata per questo progetto. Il giornale tedesco indica grazie a fonti interne al marchio tedesco che la produzione della Trinity potrebbe iniziare solo intorno alla fine del 2032. Tale calendario, però, non è ancora definitivo e dovrà essere confermato nel prossimo ciclo di pianificazione degli investimenti di Volkswagen che sarà annunciato in autunno. I portavoce del gruppo e del marchio Volkswagen non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul progetto Trinity.

Le indiscrezioni suggeriscono che anche altri modelli potrebbero subire ritardi significativi. Il successore dell’attuale ID.4 e un nuovo SUV elettrico, identificato come T-Sport, vedranno la loro produzione posticipata. I ritardi non sarebbero dipendenti solo da difficoltà del software di Volkswagen, ma anche una strategia di allineamento con la domanda attuale di veicoli elettrici che, come sappiamo, è leggermente diminuita. Potrebbe essere in corso anche un rallentamento degli investimenti in nuovi modelli, rendendo necessario l’utilizzo delle piattaforme esistenti per più tempo.

L’introduzione della piattaforma Volkswagen SSP subirà un ritardo maggiore rispetto a quanto annunciato da Volkswagen poche settimane fa. Il successore della Golf elettrica, provvisoriamente denominato ID. Golf, probabilmente entrerà in produzione solo nell’autunno del 2029, contrariamente all’obiettivo iniziale del 2028, come indicato dal capo del marchio Volkswagen, Thomas Schäfer.

L’ID. Golf potrebbe essere il primo modello del marchio principale basato sulla SSP, mentre il primo veicolo del gruppo a utilizzare questa piattaforma sarà l’Audi A4 e-tron. Il successore completamente nuovo dell’ID.4, basato sulla SSP, non arriverà prima del 2030. Il progetto Trinity, inizialmente concepita come una berlina elettrica, è stato riconfigurato per essere un crossover da produrre nel nuovo stabilimento di Wolfsburg-Warmenau.