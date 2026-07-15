Volkswagen ID. Cross: debutta il nuovo SUV elettrico da 28.000 euro con 437 km di autonomia

Volkswagen ha svelato la nuova ID. Cross, il SUV elettrico compatto che affiancherà la ID. Polo e arriverà sul mercato europeo nell’autunno del 2026. Il modello nasce sulla piattaforma MEB+ e sarà proposto con potenze fino a 211 CV, mentre la versione capace di percorrere più strada raggiungerà 437 chilometri nel ciclo WLTP. La casa automobilistica, ultimamente in estrema difficoltà, ha indicato un prezzo europeo di circa 28.000 euro, ma il listino italiano non è stato ancora pubblicato.

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Volkswagen svela la nuova ID. Cross, il SUV elettrico con 437 km di autonomia

La versione definitiva conserva gran parte delle proporzioni mostrate dal concept, adottando un frontale verticale e linee regolari che permettono di sfruttare bene lo spazio interno. La carrozzeria misura 4,15 metri di lunghezza, 1,79 di larghezza e 1,58 di altezza, con un passo di 2,60 metri e cerchi compresi tra 17 e 20 pollici. Il linguaggio stilistico Pure Positive avvicina la ID. Cross agli altri modelli elettrici più recenti di Volkswagen attraverso fari sottili, superfici pulite e una fascia luminosa tridimensionale nella zona posteriore.

L’abitacolo segue la stessa ricerca di semplicità e recupera numerosi comandi fisici, evitando di affidare tutte le funzioni allo schermo centrale. Il conducente dispone di una strumentazione digitale da 10,25 pollici e di un sistema multimediale da 12,9 pollici, mentre climatizzazione e volume possono essere regolati direttamente attraverso pulsanti e rotelle. La disposizione verticale della plancia contribuisce a lasciare più spazio ai passeggeri e il bagagliaio raggiunge 475 litri, ai quali si aggiunge un vano anteriore da 25 litri.

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La gamma utilizza la trazione anteriore e il nuovo motore APP290, disponibile con 116, 135 oppure 211 CV. Le prime due versioni sono abbinate a una batteria LFP da 37 kWh netti, mentre la configurazione più potente riceve un accumulatore NMC da 52 kWh. Volkswagen riserva quindi la maggiore autonomia alla ID. Cross da 211 CV, che dovrebbe raggiungere i 437 chilometri indicati sul sito italiano del marchio.

La batteria da 37 kWh può ricaricarsi in corrente continua fino a 90 kW e dovrebbe passare dal 10 all’80 per cento in circa 27 minuti. L’accumulatore più grande accetta invece 105 kW e completa la stessa operazione in circa 24 minuti. La ID. Cross con batteria da 52 kWh potrà trainare fino a 1.200 kg e utilizzare la funzione Vehicle to Load per alimentare dispositivi esterni con una potenza massima di 3,6 kW.

In attesa di scoprire i prezzi per il mercato italiano, in Francia Volkswagen propone la nuova ID. Cross a partire da 27.995 euro per la Trend e 37.800 euro per la versione Life.