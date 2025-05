Volkswagen ID.1, il design finale della city car in arrivo nel 2027 può stupire

La Volkswagen ID.1 si prepara a fare il suo debutto nel 2027 e punta con decisione a conquistare un posto di rilievo nel sempre più affollato universo delle utilitarie elettriche.

Anche se mancano ancora due anni al suo arrivo ufficiale sul mercato, le prime indiscrezioni e la presentazione del concept ID.EVERY1 tracciano già il profilo di quella che vuole essere la nuova auto elettrica accessibile per il grande pubblico, con un prezzo inferiore ai 20.000 euro. Un obiettivo ambizioso, considerando la crescente competizione nel segmento delle piccole elettriche.

Oggi la fascia delle elettriche low-cost è dominata da modelli come Leapmotor T03 e Dacia Spring, le uniche vetture full electric sotto la soglia psicologica dei 20.000 euro. Ma nei prossimi mesi il panorama si arricchirà con nuovi protagonisti, tra cui la nuova Renault Twingo elettrica, attesa per il 2026.

La ID.1 rappresenta per Volkswagen un ritorno alle origini, con l’intento di riportare sul mercato una vera “auto del popolo” in chiave moderna e sostenibile. Forte dell’esperienza maturata con la Volkswagen Up!, che nella sua evoluzione è diventata anche un micro-veicolo elettrico per giovanissimi, la casa di Wolfsburg punta a capitalizzare la forza del suo brand per competere anche con i nuovi costruttori cinesi.

Il design definitivo sarà ispirato al prototipo ID.2all (ora ID.Every1), da cui la ID.1 eredita numerosi elementi stilistici, come i fari LED diurni e il posteriore che richiama la storica Up!. Non mancano citazioni al passato glorioso del marchio, con dettagli che evocano Golf e Polo delle prime generazioni.

Per quanto riguarda le specifiche, la Volkswagen ID.1 sarà lunga 3,88 metri e offrirà un bagagliaio da 305 litri. Il motore elettrico dovrebbe sviluppare circa 95 CV, garantendo un’autonomia minima dichiarata di 250 km, leggermente superiore alla Spring ma sotto i livelli della Leapmotor T03, che arriva fino a 265 km con una sola carica.

All’interno, ci si aspetta un’impostazione tecnologica con display centrale per l’infotainment, strumentazione digitale dietro il volante e comandi fisici per le funzioni principali, in linea con il nuovo corso stilistico della casa. Con il suo prezzo concorrenziale, specifiche equilibrate e un marchio forte alle spalle, la Volkswagen ID.1 potrebbe dunque diventare uno dei punti di riferimento nel mondo delle city car elettriche di nuova generazione.