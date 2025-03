Volkswagen ID.1, si parla già della versione GTI della city car elettrica

Volkswagen ha recentemente svelato la concept car ID. Every1, un’anticipazione della piccola elettrica attesa per il 2027, con un prezzo stimato intorno ai 20.000 euro. La gamma potrebbe includere anche una versione GTI ad alte prestazioni, ispirata alla storica tradizione sportiva del marchio.

Il design della ID. Every1, come abbiamo visto negli scorsi giorni, richiama la compatta Up!, ormai uscita di produzione, ma introduce un look più moderno e tecnologico. Basata sulla piattaforma modulare MEB a trazione anteriore, questa city car punta su un sistema di propulsione innovativo.

La piccola di casa Volkswagen offre infatti un motore elettrico da 95 CV, progettato per garantire efficienza e agilità in ambito urbano. La velocità massima è di 130 km/h, ideale per l’uso quotidiano. L’autonomia si attesterà ad almeno 250 km, perfetta per gli spostamenti cittadini e extraurbani. Per il momento, però, Volkswagen non ha ancora rilasciato ulteriori dettagli tecnici sul powertrain e sulle specifiche delle batterie.

Secondo il Chief Technology Officer di VW, Kai Grunitz, la piattaforma modulare MEB permette l’installazione di motori più potenti, aprendo la strada a una potenziale variante GTI. Tuttavia, la casa automobilistica è già concentrata sulla sportiva ID.2 GTI, derivata dalla concept ID.2all e attesa per il 2026.

A proposito di una possibile ID.1 GTI, Grunitz ha invece risposto con cautela: “Potrebbe succedere, perché utilizziamo moduli della piattaforma MEB. Ma dipenderà da diversi fattori, inclusa la risposta del pubblico a questa vettura”. In sostanza, la decisione finale sulla produzione della versione sportiva dipenderà dall’interesse dei clienti e dal posizionamento della gamma rispetto alla ID.2, più grande e dotata di funzionalità avanzate.

Dal 2023, Volkswagen ha già dato un’anteprima della futura ID.2 GTI, con il debutto della sua concept car. La versione definitiva è prevista per il 2028, ma il CEO Thomas Schäfer ha chiarito che il DNA della storica sigla GTI non sarà snaturato: “Quando creiamo una GTI, ci assicuriamo che sia una vera GTI. Deve avere tutto il nostro DNA sportivo, altrimenti non dovrebbe nemmeno portare quel nome”. Volkswagen, quindi, è determinata a mantenere l’essenza sportiva della gamma GTI, adattandola all’era dell’elettrico senza compromessi.