Volkswagen ID. Buzz a 7 posti, debutto al CarFest in Regno Unito

L’atteso Volkswagen ID. Buzz in versione “allungata” a 7 posti farà il suo debutto nel Regno Unito al CarFest 2024. La manifestazione si terrà dal 23 al 25 agosto 2024 e, dunque, manca davvero poco all’esordio del Volkswagen all’insegna della sua tradizione ricca di momenti davvero eccezionali. I visitatori del CarFest, che rappresenta in primis il più grande evento di raccolta fondi per famiglie nel Regno Unito, saranno i primi a scoprire la versione a passo lungo del ID. Buzz.

Non solo debutto e sguardi sognanti: i visitatori avranno anche l’opportunità di testare il modello Volkswagen a 5 posti presso il Test Drive Centre dell’evento. Durante i tre giorni di manifestazione, che si svolgeranno a Laverstoke Park Farm, Hampshire, Volkswagen Commercial Vehicles offrirà anche una promozione esclusiva con il “Prova prima di acquistare” dell’ID. Buzz a 5 posti, con condizioni particolarmente vantaggiose.

Lo stand di Volkswagen Commercial Vehicles, chiamato non proprio a caso “Buzz Stop” (giocando sulla bus stop), è stato ideato dal celebre duo di designer Craig & Karl. Situato al numero CF2, questo speciale spazio catturerà l’attenzione con un design audace, colori vivaci e un’ampia varietà di materiali, tutti ispirati alle caratteristiche distintive del Volkswagen ID. Buzz.

Al centro dell’attenzione presso lo stand Volkswagen Commercial Vehicles a CarFest ci sarà, ovviamente, il nuovo ID. Buzz a 7 posti, accompagnato da attività per tutti i gusti, tra cui un DJ set dal vivo, aree relax e un muro da colorare per i bambini.

Volkswagen America ha annunciato i prezzi e l’autonomia stimata dall’EPA per l’ID. Buzz, niente di meno che la reincarnazione del celebre Microbus, pronto ad arrivare sulle strade americane entro la fine dell’anno. I prezzi partiranno da 59.995 dollari per il modello Pro S, 63.495 per il Pro S Plus, e 65.495 per la 1st Edition, disponibile solo al lancio.

Con una carica completa, i modelli a trazione posteriore offriranno un’autonomia stimata dall’EPA di 320 chilometri, mentre quelli a trazione integrale 4Motion raggiungeranno i 370 chilometri. L’ID. Buzz si distingue nettamente da qualsiasi altro veicolo in circolazione, grazie a un design che riprende lo stile retrò. Grazie al logo Volkswagen oversize, sbalzi ridotti e un’ampia vetratura, il veicolo è disponibile in una varietà di combinazioni di colori, sia per l’interno che per l’esterno, per una personalizzazione massima per ogni cliente e il suo ID. Buzz.