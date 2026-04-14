Volkswagen, 2026 anno della verità: la proposta elettrica che deve convincere

Volkswagen ha capito che o si abbassa il prezzo o si abbassa la serranda. Il 2026 non sarà un anno qualunque, ma l’ultima chiamata per Wolfsburg per dimostrare di saper ancora fare le “auto del popolo”, stavolta senza i pistoni.

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Dopo aver vagato nel limbo di listini per pochi eletti, il colosso tedesco lancia un’offensiva a batteria che sa di tutto o niente. La parola d’ordine è democratizzazione, o almeno un tentativo di arrivarci stando intorno ai 25.000 euro.

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Il sipario si alza tra pochi giorni. A metà aprile vedremo la ID.3 Neo, un nome che promette di riscattare il peccato originale di una ID.3 nata con troppi dubbi e pochi applausi. Subito dopo, il 29 aprile, toccherà alla ID. Polo, la vera scommessa per le masse. Ma la flotta non finisce qui, perché entro l’anno arriverà anche la ID. Cross, un SUV urbano che punta a cannibalizzare il traffico cittadino.

Non sono solo tre macchine nuove, è una terapia d’urto per non lasciarsi andare al tornado che colpisce da Oriente. Volkswagen sta serrando i ranghi della sua piattaforma MEB+, una sorta di spina dorsale tecnologica che dovrà sostenere non solo i modelli di casa, ma anche le cugine Audi A2 e-tron e Skoda Epiq.

L’obiettivo è portare le tecnologie di lusso, ADAS di ultima generazione ed efficienza energetica, nel segmento di chi non vuole accendere un mutuo per una city car. Produrre tutto in Europa non è solo una scelta di cuore o di bandiera, ma una mossa politica: senza gli incentivi e i bonus governativi, la battaglia contro i prezzi cinesi sarebbe persa in partenza. Wolfsburg si sta giocando la faccia e il portafogli su questa base tecnica ottimizzata, sperando che la MEB+ faccia il miracolo di ridurre i costi senza sacrificare l’anima del brand.

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Il 2026 ci dirà se la ID. Polo sarà la nuova Golf elettrica o solo un altro esperimento costoso. Nel frattempo, anche la ID.4 si rifarà il trucco, giusto per non restare indietro mentre le sorelle minori cercano di prendersi la scena.