La BMW Serie 7 si rinnova ignorando quanto accade intorno

La nuova iX3 ha mandato in soffitta il vecchio lessico stilistico di BMW, ma non aspettatevi che Monaco cambi le regole del gioco su tutta la linea. La Serie 7 2027, in arrivo al Salone di Pechino il mese prossimo, palcoscenico scelto non a caso, visto il culto cinese per le berline di rappresentanza, fa sapere in anticipo, con un teaser, che il suo frontale non ha intenzione di reinventarsi.

I reni XXL rimangono. Il profilo LED della griglia rimane. La doppia fascia delle luci diurne rimane, seppur leggermente appiattita rispetto all’attuale generazione. Quattro anni di polemiche sul design, e BMW decide di portarseli dietro.

È una scelta che fa riflettere, soprattutto confrontandola con quanto sta succedendo sul resto della gamma. La nuova i3 e, per estensione, la prossima Serie 3 adottano la filosofia Neue Klasse: griglia piatta, fari integrati, linguaggio formale completamente rinnovato. La Serie 7, invece, resta fedele a sé stessa.

La giustificazione economica regge fino a un certo punto, un frontale completamente nuovo avrebbe avuto costi proibitivi per un restyling di metà ciclo, ma cambiare l’intera architettura iDrive con un sistema di infotainment di nuova generazione non è esattamente una voce di bilancio trascurabile.

Dove BMW accelera davvero è nell’abitacolo. Gli interni radicali della iX3 arriveranno sulla Serie 7, presumibilmente declinati nelle specifiche più ambiziose che il segmento luxury impone. Il CEO Oliver Zipse parla di “veicolo quasi completamente nuovo” e di un salto di livello “sia in termini di aspetto che di tecnologia”. Sull’aspetto ci sono alcuni dubbi.

Nel frattempo, il contesto competitivo si alleggerisce in modo inatteso. Audi A8 e Lexus LS stanno per uscire di scena, lasciando alla Serie 7 un duello sempre più diretto con la Mercedes Classe S, il cui restyling, per inciso, si vanta di un rinnovamento superiore al 50%. BMW risponde puntando più in alto, con il revival del marchio ALPINA. La versione più elegante della berlina bavarese è attesa entro fine anno, e sarà basata proprio su questa generazione aggiornata.