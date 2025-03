Twingo elettrica nel 2026, Renault accelera i tempi grazie allo sviluppo in Cina

La nuova Renault Twingo E-Tech sta prendendo forma a una velocità sorprendente. Il CEO della casa francese, Luca De Meo, aveva promesso che in Cina il processo di sviluppo sarebbe stato due volte più rapido rispetto agli standard europei, e i fatti lo stanno confermando.

Dopo la presentazione del concept al Salone di Parigi, Renault è già passata ai test dei primi esemplari pre-serie, rispettando la tabella di marcia che prevede il lancio ufficiale nel 2026. Uno degli elementi chiave di questa accelerazione è l’Advanced China Development Center, il centro di ricerca e sviluppo di Renault a Shanghai, dove lavorano circa 150 dipendenti. Qui non solo si lavora alla futura Twingo E-Tech, ma anche ad altri veicoli elettrici destinati al mercato europeo.

La strategia rappresenta una svolta nel settore automobilistico: se un tempo le aziende trasferivano solo la produzione nei Paesi con costi più bassi, oggi anche la fase di progettazione viene delocalizzata per contenere i costi e ottimizzare i tempi. Nel caso delle auto elettriche, questa scelta è ancora più vantaggiosa. La Cina è un vero e proprio polo d’innovazione per le auto elettriche, con un’industria all’avanguardia e una catena di approvvigionamento semplificata, che permette a Renault di mantenere prezzi competitivi.

In questo modo, la nuova Twingo E-Tech avrà un prezzo di partenza inferiore ai 20.000 euro, rendendola una delle city car elettriche più accessibili sul mercato. Una volta terminata la fase di sviluppo, la produzione della Twingo elettrica sarà trasferita in Europa, precisamente nello stabilimento di Zilina, in Slovenia.

Le prime immagini trapelate confermano che il design di serie rimarrà fedele al prototipo visto a Parigi. La vettura manterrà le sue classiche forme compatte e arrotondate, che ricordano la prima generazione del 1993, rimasta in produzione fino al 2007. I fari tondi caratteristici del modello originale sono confermati, anche se con un look più minimalista. Alcuni dettagli, però, sono semplificati per contenere i costi di produzione, come le maniglie delle portiere.

Costruita sulla piattaforma AmpR Small, la nuova Renault Twingo elettrica avrà dimensioni compatte e perfette per la città: lunghezza 3,75 m, larghezza 1,73 m e altezza di 1,47 m. Con queste proporzioni, Renault punta a creare una city car agile, moderna e accessibile, combinando un look retrò con soluzioni tecnologiche all’avanguardia.