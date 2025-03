Smart #5, la più grande di sempre: il SUV elettrico è pronto per il debutto europeo

Smart segna un nuovo capitolo della sua storia con l’anteprima europea della #5, il primo SUV elettrico premium di medie dimensioni del marchio. Con questo modello, l’azienda compie un significativo passo avanti verso un’automobilità sostenibile, ampliando la propria gamma con il veicolo più capiente, versatile e tecnologicamente avanzato mai sviluppato.

Dopo il successo di Smart #1 e #3, la #5 si afferma come il modello più spazioso della gamma, combinando comfort, prestazioni e tecnologia avanzata. Costruita su una piattaforma 800 Volt, garantisce un’autonomia estesa e tempi di ricarica ultra-rapidi.

Smart #5 sarà disponibile in cinque diverse varianti, con un modello ad alte prestazioni previsto per un lancio successivo. La versione d’ingresso offre batteria LFP da 76 kWh, tetto panoramico Halo, avanzati sistemi di assistenza alla guida e connettività avanzata. La Pro+ è dotata di una batteria NCM da 100 kWh, offre autonomia fino a 590 km (WLTP) e una piattaforma 800V per ricariche ultra-rapide. La versione Pulse dispone di trazione integrale a doppio motore, doppio display OLED e pompa di calore ad alta efficienza, è pensata per chi cerca un SUV adatto a ogni terreno, mentre la Summit Edition è il modello più avventuroso, con dotazioni off-road dedicate. Il top di gamma, la Smart #5 Premium offre interni di lusso, finiture esclusive e dotazioni premium.

Il linguaggio stilistico della Smart #5, ispirato alla filosofia “Love, Pure, Unexpected”, coniuga eleganza e modernità. Non viene proposto come un SUV urbano, ma un vero e proprio compagno di viaggio. Le versioni Pulse e Summit Edition, in particolare, offrono ben cinque modalità di guida off-road (Adaptive, Sand, Snow, Mud e Rock), adattandosi a ogni tipo di terreno. Il SUV garantisce anche un’autonomia fino a 590 km e supporta la ricarica rapida 4C, permettendo di passare dal 10% all’80% in soli 18 minuti.

Il cuore tecnologico della Smart #5 è il chipset AMD V2000, che alimenta un’interfaccia uomo-macchina (HMI) intuitiva. Il SUV è dotato di head-up display con realtà aumentata da 25,6”, quadro strumenti digitale Full HD da 10,25”, due schermi OLED centrali da 13” e controllo vocale avanzato con intelligenza artificiale. Il sistema operativo Smart OS 2.0 include una navigazione ottimizzata per EV e un centro video per lo streaming multimediale.

La Smart #5 integra soluzioni avanzate di sicurezza attiva e passiva, tra cui airbag a tendina a V, airbag a cuscino e cinture di sicurezza integrate nei sedili. La carrozzeria ibrida in acciaio e alluminio assicura un’ottima resistenza strutturale, mentre i sistemi di assistenza alla guida includono il Smart Pilot Assist e l’Adaptive Cruise Control con Stop & Go.

Almeno nel mercato tedesco, la Smart #5 sarà disponibile a partire da 45.900 euro per la versione Pro a 56.900 euro per la Summit Edition. Gli ordini saranno aperti dal 24 aprile 2025, con il lancio nei mercati europei previsto per il secondo e terzo trimestre del 2025.