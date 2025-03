Renault E-Tech, l’ibrido francese è pronto a sfidare il dominio Toyota

Negli ultimi anni il panorama automobilistico europeo ha visto un’evoluzione significativa: se prima la transizione all’elettrico sembrava l’unico futuro possibile, oggi il mercato sta ritrovando un equilibrio, confermando che i motori termici, in formato ibrido, sono ancora una scelta vincente. Renault ha investito molto nella tecnologia Full Hybrid E-Tech, puntando a insidiare il dominio della storica leader del settore, Toyota.

Le due importanti case automobilistiche hanno adottato soluzioni tecniche differenti. Toyota, leader indiscussa per anni, utilizza un sistema ibrido con E-CVT, una tecnologia che elimina il cambio e la frizione, ottimizzando l’efficienza ma sacrificando la sensazione di guida tradizionale. Se da un lato questo garantisce consumi ridotti, dall’altro limita la capacità di traino. Renault ha scelto un approccio diverso, mantenendo il sistema ma aggiungendo un cambio multi-marcia per rendere la guida più simile a quella di un’auto convenzionale.

Lo schema Renault prevede 2 rapporti per l’elettrico e 4 rapporti per il motore termico. C’è quindi un motore elettrico di trazione e un motore termico che funge anche da generatore, mentre un secondo motore elettrico fa da starter e generatore. Questa architettura permette diverse modalità di guida, tra cui full electric per brevi tragitti urbani, e-drive con il termico che funge da generatore, e dynamic, che sfrutta entrambe le motorizzazioni.

Nel test drive organizzato da Renault nel milanese, sono state messe alla prova le due varianti del sistema Full Hybrid: il 1.6 aspirato da 145 CV con batteria da 1,2 kWh e il 1.2 turbo da 200 CV con batteria da 2 kWh e sistema elettrico a 400 Volt. I modelli Austral, Rafale ed Espace hanno mostrato una buona dinamica di guida, sebbene il cambio Renault presenti qualche esitazione nelle accelerazioni improvvise.

Quanto alla Clio Full Hybrid, la compatta è dotata dello stesso sistema da 145 CV disponibile anche su Captur e Symbioz. Pur avendo meno potenza rispetto ai SUV, la presenza del motore elettrico garantisce prontezza e brillantezza nella guida urbana. Sui consumi Toyota resta più efficiente, ma Renault compensa con un’esperienza di guida più coinvolgente.

Molto interessante il sistema di rigenerazione dell’energia: su Clio si attiva con la modalità B del cambio, mentre su Rafale e le altre motorizzazioni turbo da 200 CV si utilizza una paletta al volante per modulare il recupero dell’energia. Questa funzionalità permette di adattare la guida in base alle preferenze personali, migliorando l’efficienza. Ma se da un lato Toyota mantiene il primato in termini di efficienza, Renault offre maggiore piacere di guida. La sfida tra le due case è ormai aperta: chi vincerà il duello dell’ibrido?