Aston Martin DBC 2027, il SUV coupé che potrebbe rivoluzionare il brand

Il nome Aston Martin affonda le sue radici nei primi del ‘900, quando i fondatori Lionel Martin e Robert Bamford diedero vita al leggendario marchio britannico. Tuttavia, è con David Brown e le sue innovazioni del dopoguerra che l’azienda ha raggiunto il massimo splendore. Non meno importante è stata l’iconica associazione con James Bond, che ha reso le vetture Aston Martin un simbolo di eleganza e prestazioni attraverso numerose apparizioni nei film della saga.

Nonostante il suo prestigio, Aston Martin sta attraversando una fase economica turbolenta. Le vendite sono crollate di quasi il 9% nell’ultimo anno, mentre il debito è salito oltre il miliardo di dollari. Tuttavia, il brand britannico non si arrende e punta a una strategia ambiziosa: preservare il suo motore V12 il più a lungo possibile, riportare in auge le trasmissioni manuali per gli appassionati della guida più pura e rinviare il debutto della sua prima auto elettrica almeno fino alla fine del decennio.

Il CEO Adrian Hallmark vuole riportare il marchio alla sostenibilità finanziaria e, per farlo, prevede un ampliamento della gamma con nuove varianti dei modelli Vantage, DB12, Vanquish, Valour e Valiant, senza dimenticare il DBX707, il SUV ultra-lusso del brand. Ma in un mercato sempre più dominato dai SUV e crossover, un solo modello alto non basta.

La necessità di diversificare la gamma ha ispirato proposte inedite, come quella del designer Giorgi Tedoradze, meglio noto sui social come tedoradze.giorgi. L’artista digitale ha immaginato un nuovo concept SUV-coupé compatto: la Aston Martin DBC 2027, dove la lettera “C” sta per “Crossover”. A differenza dei SUV tradizionali, il progetto prevede una silhouette filante e sportiva, con sole due porte, una scelta stilistica audace che potrebbe rappresentare una sfida per il mercato.

Il design richiama fortemente l’eleganza e l’anima sportiva del brand, proponendo linee aggressive e una configurazione che lo avvicina più a una granturismo rialzata che a un classico SUV. Con la sua impostazione a motore termico e il carattere fortemente sportivo, la Aston Martin DBC 2027 si propone come possibile rivale della futura Lamborghini Lanzador, il concept di SUV elettrico a due porte annunciato nel 2023 e previsto per il 2029. Il confronto tra un SUV full-electric e uno ICE ad alte prestazioni potrebbe dare vita a una delle sfide più affascinanti del settore automotive.