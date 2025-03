L’esclusività Bugatti su nuove vette: nasce il pacchetto Équipe Pur Sang per la Tourbillon

I clienti della Bugatti Tourbillon hanno iniziato il loro esclusivo viaggio di personalizzazione, partecipando a sessioni one-to-one per configurare la loro hypercar su misura. Con un numero di opzioni mai visto prima, il marchio francese offre ora una gamma ancora più ampia di possibilità, tra cui il nuovo pacchetto “Équipe Pur Sang”, un omaggio visivo all’eredità delle corse Bugatti e alle prestazioni senza compromessi del Tourbillon.

Il nome Équipe Pur Sang si ispira alla storica squadra corse Bugatti, protagonista di numerose vittorie che hanno consacrato il brand nell’olimpo dell’automobilismo. Questo pacchetto esclusivo conferisce al Tourbillon un’estetica ancora più aggressiva e una serie di componenti ispirati al motorsport, esaltandone sia l’aerodinamica che la presenza scenica.

Tra le novità di questa ultima Bugatti, troviamo uno splitter anteriore ridisegnato che lavora in sinergia con un’ala posteriore su misura, completa di piastre terminali per ottimizzare il flusso d’aria. La parte posteriore presenta un sistema di scarico a 8 terminali, abbinato a un diffusore dedicato che migliora la deportanza e il raffreddamento del motore.

Le ruote direzionali di nuova generazione rappresentano un altro elemento distintivo: con dimensioni differenziate tra asse anteriore e posteriore (20 e 21 pollici), sono progettate per massimizzare l’efficienza aerodinamica, riducendo le turbolenze e migliorando il flusso d’aria fino all’8% verso il radiatore posteriore.

All’interno, il pacchetto Équipe Pur Sang di Bugatti si distingue per dettagli raffinati e soluzioni tecniche avanzate. Spiccano gli esclusivi ricami personalizzati sul cruscotto e sui poggiatesta. Il cockpit combina materiali pregiati come l’Alcantara, il carbonio opaco e finiture in Black Poli. I sedili Performance Seat, inclusi nel pacchetto, offrono supporto laterale ottimizzato per affrontare curve ad alta velocità, garantendo il massimo controllo in qualsiasi condizione di guida.

I clienti Bugatti iniziano il loro viaggio di configurazione presso il Château Saint Jean a Molsheim o in uno degli esclusivi punti vendita del marchio in tutto il mondo. Qui, guidati dagli esperti designer Bugatti, hanno accesso a una straordinaria gamma di personalizzazioni, con 23 nuove tonalità per la carrozzeria, 20 opzioni di pelle, 10 varianti di Alcantara e 7 nuovi colori per la moquette.

“L’esperienza di configurazione è unica nel mondo dell’automotive. I nostri clienti entrano nella famiglia Bugatti e, con il supporto dei nostri esperti, creano una Tourbillon che rispecchierà il loro stile e lascerà un segno per le generazioni future”, afferma Hendrik Malinowski, CEO di Bugatti.

Al di là dell’estetica, la Bugatti Tourbillon è una meraviglia ingegneristica che spinge i confini delle hypercar moderne. Il cuore pulsante è un motore V16 aspirato da 8,3 litri, capace di erogare 1.000 CV, affiancato da tre motori elettrici che aggiungono altri 800 CV, per un totale di 1.800 CV di pura potenza. Nonostante l’aggiunta di un sofisticato sistema ibrido, la Bugatti Tourbillon pesa meno del suo predecessore, grazie a una struttura avanzata in composito di carbonio T800 e un telaio ultra-leggero, che integra una batteria ad alta efficienza e un diffusore antiurto ispirato alle corse. Limitata a soli 250 esemplari in tutto il mondo, la Bugatti Tourbillon ha un prezzo di partenza di 3,8 milioni di euro.