Renault Austral 2025: ecco come dovrebbe essere il restyling del SUV

La Renault Austral si prepara a un importante aggiornamento estetico nel 2025. Il SUV, lanciato nel 2022 come successore della Kadjar, riceverà un restyling che andrà a migliorare una serie di aspetti. Tra le novità principali sicuramente il design, che si allineerà agli ultimi modelli della casa automobilistica francese.

Renault Austral: il restyling del 2025 cambierà diversi aspetti del SUV

A cambiare sarà specialmente il frontale, che riceverà non pochi ritocchi. Basandosi sulle numerose foto spia circolate e sulle recenti novità stilistiche del marchio, alcuni designer hanno già elaborato render che anticipano il possibile aspetto del modello aggiornato. In particolare, il portale francese Auto-Moto ha realizzato alcuni render che immaginano come potrebbe cambiare il modello.

Dalle immagini è possibile notare che la parte anteriore sarà caratterizzata da un nuovo paraurti, una calandra ridisegnata e fari orizzontali con luci diurne a LED a forma di freccia nella parte inferiore. La firma luminosa riprende il family feeling dei modelli Renault più recenti, come dimostra anche il restyling dell’Espace.

Per quanto riguarda il posteriore, le modifiche saranno più contenute: probabilmente vedremo piccoli ritocchi al paraurti e una nuova grafica per i gruppi ottici. Come di consueto nei restyling, potrebbero essere introdotti nuovi colori per la carrozzeria e cerchi in lega dal design inedito. All’interno dell’abitacolo non sono previsti stravolgimenti, ma piuttosto l’introduzione di nuovi rivestimenti e un aggiornamento del sistema di infotainment, così come qualche piccola novità tecnologica.

Sul fronte meccanico, la nuova Austral dovrebbe mantenere l’attuale gamma di motorizzazioni elettrificate, che comprende versioni Mild Hybrid e Full Hybrid, eventualmente con piccoli affinamenti. La presentazione ufficiale della Renault Austral 2025 è attesa nei prossimi mesi, dunque non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.