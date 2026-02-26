Tesla Model 3, il prezzo è crollato di oltre 16.000 euro in pochi anni

La Tesla Model 3 ha compiuto un’impresa che nessun’altra casa automobilistica oserebbe nemmeno immaginare. Perdere 16.500 euro di valore in quattro anni. Mentre il prezzo medio delle auto nuove schizza verso l’alto dall’inizio del decennio, la berlina elettrica di Musk ha imboccato la direzione opposta, precipitando da 53.490 euro del giugno 2022 agli attuali 36.990 euro per la versione base Standard. Un caso unico, quasi imbarazzante per chi l’aveva acquistata “a prezzo pieno”.

Advertisement

C’era una volta, e non c’è più, quella Model 3 che era praticamente un bene di lusso. Nel 2022, in piena crisi dei chip e domanda alle stelle, Tesla si era permessa di alzare il prezzo con incrementi quasi speculativi. La versione Long Range (quella cara) era arrivata a toccare i 62.490 euro, tagliando fuori l’auto dagli incentivi governativi di diversi Paesi europei. Poi, quando la bolla della domanda è scoppiata, Elon Musk ha iniziato a tagliare i prezzi con “colpi” da 10.000 euro, fino a portare la Model 3 sotto i 37.000 euro.

Advertisement

Oggi, la Tesla Model 3 rimane la berlina elettrica più economica della sua categoria. Spaziosità, dotazione di serie e prestazioni elettriche convincenti la rendono oggettivamente un prodotto interessante, anche se il prezzo attuale compra una versione Standard meno equipaggiata rispetto al modello precedente.

Anche la Model Y ha seguito lo stesso copione ribassista, spinta da una concorrenza ben più agguerrita rispetto alla berlina. Tesla può permettersi queste acrobazie di pricing grazie ai volumi di vendita stratosferici, una libertà che nessun altro costruttore osa replicare, nonostante negli ultimi due anni anche Volkswagen, Renault e Stellantis abbiano dovuto abbassare i prezzi delle loro elettriche, aumentando quelli delle termiche.

Il problema ora è che Model 3 e Model Y si stanno avvicinando alla fine del loro ciclo vitale e la concorrenza continua a intensificarsi. Se Tesla non migliorerà significativamente questi modelli nel breve termine, sarà costretta a scendere ancora con i listini.