BMW taglia la gamma: chi verrà colpito dalla razionalizzazione

BMW ha ammesso che la sua gamma è diventata troppo grande. Decennio dopo decennio, modello dopo modello, Monaco ha riempito ogni interstizio del mercato con una variante, una versione, una declinazione. Ora arriva il momento dei conti.

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La Serie 2 Active Tourer andrebbe eliminata per prima, senza rimpianti. Una monovolume a trazione anteriore costruita sulla piattaforma UKL della Mini Countryman, venduta quasi esclusivamente in Europa (vista pochissimo per la verità), nata per aggredire un segmento in cui una trazione posteriore non avrebbe mai potuto entrare. L’identità di marchio, però, non c’è. BMW ha impiegato un secolo a costruire un significato attorno al proprio nome, e una monovolume con motore trasversale non parla quella lingua.

La Serie 2 Gran Coupé fa un po’ più male, perché l’idea aveva senso. Entry-level accessibile, costi di piattaforma ripartiti sulla stessa architettura della Serie 1, porta d’ingresso per i clienti più giovani. Una strategia corretta, ma non per tutti i mercati. Il risultato concreto è un’auto con proporzioni scomode, non abbastanza bassa per sembrare una berlina, non abbastanza alta, e un avantreno che prova a fare tutto il lavoro. Semplicemente, non appartiene davvero a nessuna categoria.

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L’XM è il caso più complicato, perché il progetto meritava. Un SUV esclusivo M, ibrido, con un design che osava rompere dieci anni di prudenza stilistica. Sulla carta, territorio Lamborghini Urus e Aston Martin DBX, prezzi da segmento ultra-lusso, sospensioni molto (troppo) rigide e differenze rispetto a una X5 M eccessivamente sottili. L’assenza di un tetto panoramico completo su un SUV di punta da centinaia di migliaia di euro, inoltre, non è un dettaglio trascurabile, in quel segmento.

La Serie 4 Gran Coupé potrebbe essere semplicemente superflua. Con la i3 che occupa già lo spazio della quattro porte sportiva e pratica, finanziare un secondo modello per lo stesso acquirente non ha senso industriale. La gamma Serie 4 guadagnerebbe in coerenza e in dinamica se smettesse di dover accomodare passeggeri posteriori.

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La Serie 1, invece che sparire, andrebbe corretta. Le prime due generazioni, su architettura a trazione posteriore, dimostravano che una piccola hatchback BMW poteva andare come una vera BMW. L’attuale, a trazione anteriore, è un compromesso al ribasso.

Razionalizzare una gamma significa ammettere quali modelli esistono per ragioni commerciali, non perché il marchio li richiedesse davvero. BMW quella domanda, finalmente, ha cominciato a farsela.