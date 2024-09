Toyota vende un SUV che è andato molto male nei crash test

Parliamo della Toyota Raize. Apparentemente una versione ridotta della RAV4, in realtà, non ha alcun legame con lo storico modello giapponese. La Raize è la variante Toyota del Daihatsu Rocky, un crossover subcompatto lanciato sul mercato alla fine del 2019. Il Latin NCAP ha sottoposto il modello a un crash test, con risultati tutt’altro che brillanti, anzi, allarmanti.

Conosciuto anche come Subaru Rex, il Toyota Raize ha ottenuto una deludente valutazione di una sola stella nel crash test. Nonostante siamo nel 2024, il modello destinato al mercato indonesiano è dotato di soli due airbag anteriori di serie, mentre, ad esempio, in Messico la stessa vettura dispone di sei airbag, inclusi quelli laterali e a tendina.

La scarsa valutazione del Latin NCAP non dipende solo dall’assenza di questi airbag aggiuntivi, ormai considerati standard. Secondo gli esperti, la Raize ha evidenziato una “struttura instabile” durante l’impatto frontale, offrendo una protezione “marginale” al torace del conducente. Il test, inoltre, è stato condotto a una velocità di 65 km/h. Anche nel crash test laterale a 50 km/h, il piccolo crossover Toyota ha mostrato una significativa “distruzione nell’abitacolo dei passeggeri”, aumentando il rischio di lesioni.

Nel test di impatto laterale con il palo, la Raize ha ottenuto zero punti a causa della mancanza di protezioni laterali per la testa. Latin NCAP ha sottolineato che, sebbene la Raize sia dotata di sistemi avanzati di assistenza alla guida in altri mercati, nella versione testata non erano disponibili nemmeno come optional.

In Indonesia, la Raize GR Sport è equipaggiata con il pacchetto Toyota Safety Sense, che include avvisi di abbandono della corsia, prevenzione delle collisioni e cruise control adattivo, oltre a sei airbag, assistenza alla partenza in salita e un sistema che previene l’accelerazione involontaria. Tuttavia, il Latin NCAP ha testato una versione più economica, il che spiega il punteggio deludente.

Il crossover ha raggiunto solo il 41% per la protezione degli occupanti adulti, il 72% per quella dei bambini, il 59% nella protezione dei pedoni e degli utenti vulnerabili della strada, e il 58% per i sistemi di assistenza alla sicurezza.

Stephan Brodziak, presidente del Latin NCAP, ha espresso la sua frustrazione: “È sconfortante vedere Toyota continuare a vendere auto con bassa sicurezza in alcune regioni del mondo, come fa con la Raize. Sappiamo che il marchio può fare molto di più per la sicurezza dei veicoli, quindi esortiamo fortemente l’azienda a riconsiderare la sua strategia e a sottoporre i propri modelli a test di sicurezza più rigorosi, affinché i consumatori possano conoscere le loro reali prestazioni”.

La Raize è solo una delle tante vetture che hanno deluso nei crash test. Sul finire dello scorso anno, l’ANCAP (Australasian New Car Assessment Program) ha assegnato zero stelle alla MG5 e alla Mahindra Scorpio. Nel 2023, la Citroën C3 ha ricevuto lo stesso deludente punteggio dal Latin NCAP.