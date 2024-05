Nuovi motori a combustione: il progetto di Toyota, Mazda e Subaru

Il futuro delle auto non è solo elettrico. Sono tante le strade che le case automobilistiche stanno percorrendo e vanno dallo sviluppo di motori green a motori diesel più efficienti (è di pochi giorni fa la notizia della realizzazione del motore diesel con il record assoluto di efficienza) e l’adozione di carburanti più ecologici. Il tutto nel nome della sostenibilità. In questo senso va il progetto condotto dalla joint venture tra Toyota, Mazda e Subaru per lo sviluppo di nuovi motori a combustione interna.

Una partnership “divisiva”

Nel corso della conferenza stampa di annuncio di questo progetto i rappresentanti di Toyota, Mazda e Subaru hanno spiegato che non progetteranno un unico motore. Ciascun marchio, infatti, lavorerà su un modello distinto così da preservare i tratti caratteristici di ogni brand e perseguire specifici obiettivi. Toyota, per esempio, lavorerà su motori quattro cilindri in linea, Subaru sul miglioramento dei boxer orizzontali mentre Mazda proseguirà lo sviluppo dei motori rotativi.

Qual è allora la collaborazione tra i tre marchi? I nuovi propulsori saranno compatibili con carburanti a zero emissioni di carbonio come i biocarburanti, l’idrogeno liquido e il carburante sintetico. Durante la conferenza stampa di presentazione Toyota, Mazda e Subaru hanno presentato anche alcuni prototipi di questi nuovi motori a combustione.

Mazda ha mostrato un esemplare di motore a rotore singolo e doppio per auto EV, già presente sul concept dell’Iconic SP e sulla MX-30. Si tratta di un motore che non prevede un collegamento meccanico alle ruote e funge da generatore per ricaricare la batteria e per molti può rappresentare davvero una svolta nel settore.

Subaru, invece, ha presentato un sistema ibrido di nuova generazione e lo ha mostrato all’interno di un concept, quello del Crosstek (apparso mimetizzato per non mostrarne le forme). È un crossover che negli Stati Uniti non prevede versioni ibride, ma che in altri mercati verrà fornito anche con una configurazione elettrificata. Questo crossover combina un motore boxer da 2.0 litri con uno elettrico da 12.3 kW e un pacco batterie agli ioni di litio.

Toyota ha presentato motori a quattro cilindri in linea, un’unità da 1.5 litri e un motore più grande da 2.0 litri. L’azienda non ha rilasciato molti dettagli in merito ai suoi motori se non che hanno un’efficienza termica e un rendimento elevati.

Nonostante l’unione per sviluppare nuovi motori a combustione che siano più sostenibili Toyota, Mazda e Subaru rimarranno rivali. Inoltre questi nuovi motori essendo più piccoli consentiranno di sviluppare design più aerodinamici migliorando ulteriormente l’efficienza.