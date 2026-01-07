Toyota sorride per i numeri dei clienti italiani nel 2025

Il 2025 si è da poco concluso. Molti produttori cercano ancora di capire in che direzione giri il volante del mercato, ma Toyota ha deciso di stappare il sakè migliore per i numeri raccolti in Italia. La casa giapponese ha archiviato un’annata che definire “positiva” sarebbe un eufemismo.

Parliamo infatti di un anno da record con la bellezza di 120.820 auto vendute nel Bel Paese. Con una quota di mercato del 7,9%, il marchio nipponico si è ufficialmente laureato primo marchio estero in Italia, lasciando alla concorrenza solo le briciole.

Il vero terreno di conquista è stato (non troppo imprevedibilmente) il settore full hybrid, dove Toyota agisce ormai come un sovrano assoluto, vantando una quota del 43%. In pratica, quasi una vettura ibrida su due che incrociate al semaforo batte bandiera giapponese.

Anche il comparto Toyota Professional ha deciso di mostrare i muscoli, registrando un incremento delle vendite superiore al 40% rispetto al 2024. Persino nel settore Corporate e noleggio, il brand ha piazzato 31.200 unità, raggiungendo la quota record del 7,6%.

Non è da meno la divisione lusso, quella che forse risulta più inaspettata e meno in vista, specie nel Sud dell’Europa. Lexus continua la sua scalata grazie al successo della LBX, mettendo a segno un +6% e conquistando il 2,2% del mercato Premium.

Mariano Autuori, direttore commerciale di Toyota Italia, non ha nascosto l’entusiasmo definendo il 2025 “un altro anno straordinario”. Nonostante le insidie del mercato, le bizzarrie delle decisioni politiche e una concorrenza che prova a rinnovarsi senza sosta, Toyota ha consolidato la propria posizione con risultati che il manager definisce, con un pizzico di orgoglio, “non replicabili”.

Tutto merito non solo della tecnologia e dei processi industriali millimetrici, ma anche e soprattutto delle persone. Dagli imprenditori partner sul territorio al team interno, sembra che la ricetta del successo sia fatta di ambizione e leadership. Per il 2026, dunque, l’obiettivo è mantenere questo passo spedito con numerosi lanci in arrivo.