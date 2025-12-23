Come cambierà la nuova Toyota Yaris nella prossima generazione

Il panorama delle compatte sta per essere scosso da quella che si preannuncia come una vera e propria metamorfosi. Un nome che fa già paura a tutte le concorrenti, la nuova Toyota Yaris. Prevista per il 2027, la futura generazione del celebre modello giapponese promette di essere rivoluzionaria, portando con sé un carico di aspettative che va ben oltre il semplice restyling estetico.

Le indiscrezioni più piccanti riguardano le motorizzazioni. Per la prima volta nella sua lunga carriera, la Yaris potrebbe sfoggiare versioni completamente elettriche. Ma sappiamo bene che a Casa giapponese sia stata quella più (saggiamente) prudente sull’elettrificazione spinta. Nonostante Toyota mantenga il consueto e imperturbabile silenzio ufficiale, le voci di corridoio si fanno così insistenti da far tremare i fan dell’ibrido tradizionale. Sarebbe un passaggio epocale per un’auto che ha fatto della doppia motorizzazione il suo credo religioso.

Sul fronte del design, l’obiettivo è trasformare il segmento B in qualcosa di più raffinato e contemporaneo. Ci si aspetta un linguaggio stilistico aggiornato, con forme dinamiche che non tradiscano l’identità del modello ma lo proiettino direttamente nel prossimo decennio. Insomma, stiamo per assistere a una Yaris nuova in tutto e per tutto, probabilmente.

Un render indipendente suggerisce linee audaci, anche se la realtà potrebbe essere meno estrema o persino più coraggiosa.

All’interno, il salto di qualità riguarderà le tecnologie digitali e un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) ancora più completo, per chi vuole sentirsi protetto come in un bunker mentre cerca parcheggio in centro.

Una cosa, però, rimarrà immutata, ovvero la classica, quasi scontata, l’affidabilità. La Yaris è quella creatura mitologica che i meccanici vedono raramente, ed è proprio questo suo essere una “presenza costante” ma silenziosa nelle officine ad averle garantito un successo clamoroso in Europa e, in particolare, in Italia.

Nonostante manchino conferme ufficiali, è certo che la compatta di Toyota continuerà a recitare un ruolo di primo piano nella gamma globale. Che sia a batteria o ancora legata alla benzina, la nuova Toyota Yaris 2027 è pronta a dimostrare che si può evolvere senza perdere il pragmatismo che l’ha resa la preferita da (letteralmente) una marea di automobilisti.