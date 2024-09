Toyota Prius nel Guinness dei Primati: da Los Angeles a New York il consumo medio è di 2,5 litri ogni 100 chilometri

La Toyota Prius LE è entrata di diritto a far parte del Guinness World Record per il consumo di carburante più basso in assoluto. Un primato che è stato conseguito nel corso di un viaggio dalla costa occidentale degli Stati Uniti a quella orientale, con una media di ben 93,158 MPG (2,5 l/100 km).

Un dato talmente di rilievo da spingere più di un osservatore a porsi una domanda molto maliziosa: quale bisogno c’è di un veicolo elettrico quando esistono ibridi ultra-efficienti come questo? In attesa di una risposta che difficilmente arriverà, resta però l’impresa compiuta dalla Toyota Prius. Un modello il quale, per ironia della sorte, arriva proprio da un marchio non esattamente noto per estremismo ideologico pro-auto elettrica.

Toyota Prius, più di 5mila chilometri ad una media di 40 a litro: il record è servito

Il viaggio del record ha avuto come protagonista Wayne Gerdes, il quale ha condotto la Toyota Prius da costa a costa degli Stati Uniti. Il percorso ha infatti unito i municipi di Los Angeles, da dove è partito il tragitto, e quello di New York, per un totale pari a 3.211,7 miglia (equivalente di 5.168,7 km). Un attraversamento che lo ha obbligato a guidare il suo veicolo fino a quote di oltre 2mila metri e in aree particolarmente problematiche come quella rappresentata dal deserto del Mojave, ove le temperature sono solite attestarsi in media a 105 gradi Fahrenheit (corrispondenti a 40 Celsius).

Occorre peraltro sottolineare, come del resto ha fatto la casa giapponese, che il dato di efficienza raggiunto dal carburante in questa occasione, 93,2 MPG, è andato ben oltre quello tipico della Toyota Prius, che solitamente ne restituisce 57 combinati, come stimato dall’EPA.

A permettere un risultato di questo genere ha contribuito proprio il conducente, esperto di hypermiling, adottando una lunga serie di accorgimenti. I quali possono essere peraltro adottati dai guidatori, se intendono conseguire la stessa efficienza in termini di consumi.

Il primo di tali trucchi è quello di partire lentamente dagli stop, senza inutili accelerate. Per poi riuscire a mantenere uniforme la pressione a carico del pedale dell’acceleratore. Non meno importante è poi rilasciare quest’ultimo in maniera anticipata in prossimità di uno stop. In tal modo è infatti possibile riuscire a sfruttare in maniera ottimale lo slancio del veicolo. Consigli tali da poter essere sfruttati in maniera proficua da chiunque sia intenzionato a conseguire il massimo di efficienza alla guida del proprio veicolo.

Una meraviglia dell’ingegneria

È stato lo stesso Wayne Gerdes a ricordare l’attenta pianificazione che ha contrassegnato il record. Queste le parole rilasciate al riguardo: “Per un tentativo di record come questo, c’è molta pianificazione. Non puoi semplicemente procedere senza essere visto. Devi avere quel piano. Ma devi anche essere in grado di lavorare al volo. Quindi, se le cose cambiano, devi cambiare il tuo piano. Reindirizzare. Capire cosa sarai in grado di fare per raggiungere quell’obiettivo”.

Se non è stato reso noto il quantitativo di carburante usato da Gerdes nel corso del viaggio e i dettagli relativi alle spese di rifornimento, è stato comunque facile desumere alcuni dati. A renderlo possibile il fatto che la Toyota Prius è caratterizzata da un serbatoio da 42,7 chilometri. Grazie al quale è in grado di percorrere la bellezza di 1.693 chilometri con un pieno. Un dato tale da destare impressione, alla luce dell’autonomia dichiarata dalla casa giapponese, che è di 1.036 chilometri.

A margine dell’impresa, è stato Michael Tripp, il vicepresidente del gruppo Toyota Vehicle Marketing ad affermare: “La Prius ci ha impressionato tutti negli ultimi 23 anni e, francamente, continua a stupirci ancora oggi. Il record mondiale per il più alto MPG per noi è solo un’ulteriore prova che la Prius è davvero una meraviglia dell’ingegneria”. L’entrata nel Guinness dei Primati ne può essere considerata l’eloquente testimonianza.