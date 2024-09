Toyota ondivaga sull’elettrico: in alcuni mercati la Camry 2025 è al 100% termica

Le difficoltà che stanno incontrando le auto elettriche in gran parte del globo, sembrano destinate a ripercuotersi con una certa forza sulle strategie delle case. Restare fermi di fronte alla decelerazione in atto per quanto riguarda le vendite di EV, potrebbe infatti provocare vere e proprie voragini nei conti delle aziende automobilistiche.

Tra le società del settore che non sembrano intenzionate a subire gli eventi, un posto di riguardo spetta a Toyota. Quello nipponica, anzi, può essere indicato come il marchio che ha palesato il maggior scetticismo nei riguardi della transizione in direzione dell’elettrico. Tanto da aver puntato con grande decisione sull’ibrido, con una forza la quale ha provocato non poche critiche da parte di molti fan della mobilità green.

Una decisione la quale, però, si è rivelata molto più aderente ad una situazione che definire non ottimale suonerebbe alla stregua di un eufemismo. Senza farsi incantare eccessivamente dal preventivato stop di benzina e diesel che dovrebbe scattare sul suolo europeo a partire dal 2035.

Toyota, la Camry viene presentata esclusivamente con motore termico, su alcuni mercati

A esemplificare al meglio la nuova strategia adottata dai vertici di Toyota è quanto deciso in relazione alla Camry modello 2025. La berlina, che non viene commercializzata nel nostro Paese, sta in effetti mietendo consensi su altri mercati, in particolare quello statunitense.

La vettura è venduta anche in Medio Oriente, ove la casa nipponica ha però pensato bene di lanciare il nuovo modello puntando anche su un vecchio motore a benzina, il quale è andato a integrare la nuova versione ibrida. Il motore scelto per questo allestimento è una versione caratterizzata da un propulsore VVTi a quattro cilindri da 2,5 litri con una potenza di 204 cavalli e una coppia di 204 Nm. Un motore il quale viene mixato esclusivamente con un cambio automatico a 8 marce.

Questa versione al 100% termica è attualmente proposta sui mercati di Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi. Ovvero su quelli che per motivi facilmente intuibili vedono la benzina classica dominare la scena. E dove, di converso, ibride e elettriche trovano molta difficoltà ad affermarsi. Un trend il quale sembra destinato a proseguire nell’immediato futuro.

Una scelta che sembra azzeccata, alla luce di quanto sta accadendo

La Camry 2025 proposta in Medio Oriente vede la presenza di cerchi in acciaio da 16 pollici, che si trasformano in 18 in lega leggera per gli allestimenti di maggior rilievo. Tutte le versioni approntate, sono poi distinte dalla presenza di uno schermo da 8 pollici per il sistema di infotainment, i quali possono diventare 12,3 per le versioni più alte. In conseguenza di ciò, la versione mediorientale della Camry si rivela praticamente identica a quella che è stata proposta ai consumatori statunitensi. Non esistono infatti differenze significative né a livello estetico, che per quanto riguarda le finiture interne.

La Camry 2025 è poi proposta nella sua versione a benzina anche in Cina. Una mossa estremamente coraggiosa, considerato il grande successo che le auto elettriche stanno riscuotendo lungo il territorio del gigante asiatico. In questo caso, il modello offerto vede la presenza di un quattro cilindri da 2,0 litri. Si tratta cioè di un propulsore più piccolo se raffrontato alla versione mediorientale. Con una potenza che si attesta a 173 cv e 206 Nm di coppia.

Da un punto di vista estetico, è poi da segnalare la presenza di paraurti sottoposti ad un restyling. Mentre per quanto concerne il resto non si fanno notare differenze sostanziali. La caratteristica che ha fatto più discutere gli analisti, di conseguenza, è proprio la presenza di un motore termico al 100%. Una sorta di sfida alle posizioni oltranziste che vorrebbero eliminare questo genere di proposte e condurre ad una mobilità green al 100%.

Una visione la quale, però, si sta scontrando con le sempre più evidenti difficoltà proposte dal mercato. Strozzature di fronte alle quali il brand nipponico, con tutta evidenza, non intende farsi trovare impreparato, con il rischio di esserne travolto.