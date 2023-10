Toyota Prius, dal Giappone sono sicuri: avrà una variante da oltre 300 CV

Nel mese di giugno, Toyota ha presentato un modello della Prius davvero straordinario: la GRMN 24th Le Mans Centennial GR Edition. Mai prima d’ora avevamo visto la berlina ibrida con tanto carattere e prestazioni. Tuttavia, va notato che questo modello era un semplice concept, quindi era naturale pensare che fosse solo una mossa pubblicitaria. Questi esperimenti servono a catturare l’attenzione degli appassionati senza necessariamente portare a una produzione su larga scala. La vettura presentata sembrava essere un caso tipico di questo approccio, poiché nulla di simile era mai stato realizzato prima. Ma ora sembra che ci siano dei sviluppi.

Toyota Prius: una versione da più di 300 CV per soddisfare la “sete di velocità”

L’autorevole rivista giapponese “Best Car” ha aperto la possibilità che una Toyota Prius del genere possa effettivamente arrivare nei concessionari. Questo modello avrebbe una carrozzeria rivista, con un assetto ribassato, cerchi di dimensioni maggiori e paraurti più aggressivi. All’interno, ci sarebbero accenti rossi, sedili appositamente progettati e un cruscotto specifico.

La parte più significativa della trasformazione riguarderebbe le prestazioni. La struttura della carrozzeria verrebbe rinforzata, e lo stesso discorso vale per il sistema frenante, la risposta dello sterzo e le sospensioni. Inoltre, si sta valutando di utilizzare il motore a quattro cilindri da 2.0 litri da 223 CV che è già montato sulla versione plug-in hybrid (PHEV) della Prius. Tuttavia, la potenza complessiva potrebbe aumentare in modo significativo, forse superando i 300 CV. Al momento non è chiaro se il modello avrà una trazione anteriore o integrale.

Indipendentemente dalla scelta finale dei progettisti, l’idea di una Toyota Prius GRMN è affascinante e promette di essere un’interpretazione entusiasmante per un veicolo ibrido che si è sempre distinto per sobrietà e funzionalità. Tuttavia, se un tale modello uscirà effettivamente sul mercato, sarà previsto in un secondo momento rispetto alla Supra da 500 CV, e sarebbe interessante vedere se una piccola tiratura arriverà anche in Europa.

In effetti, il mercato principale per questo tipo di veicoli è il Giappone, ma Toyota sembra essere pronta a espandersi. Un esempio è la tanto chiacchierata variante GR della Yaris, che, secondo la stampa locale, dovrebbe essere presentata entro la fine dell’autunno. Per quanto riguarda la Yaris GR, sembra che sarà disponibile presso i concessionari all’inizio del 2024.