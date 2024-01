La Toyota 2000GT torna in vita con una replica opera di Rocky Auto

Tra le leggende sfornate dalla casa giapponese, la Toyota 2000GT occupa senza dubbio un posto di lusso. Ora però il lavoro di replica effettuato dagli esperti di tuning Rocky Auto, potrebbe sollucherare non poco il palato fine degli appassionati. Vediamo cosa stanno preparando per noi.

La nuova replica di Rocky Auto

Rocky Auto ha annunciato una nuova Toyota 2000GT con un propulsore da 2,0 litri e l’opzione di una carrozzeria scoperta. L’auto è dotata di un motore a benzina sei cilindri in linea da 2,0 litri di origine sconosciuta. La cilindrata è inferiore all’altro noto modello replicato dall’azienda, ovvero la 2JZ da 3,0 litri dell’attuale Rocky Auto 3000GT. A destare però grande curiosità è l’annuncio di un modello personalizzato in versione decappottabile. La Toyota non ha mai offerto una 2000GT decappottabile, nonostante la grande popolarità dell’esemplare su misura apparso nel film di James Bond del 1967 “Si Vive solo Due Volte”.

Ci ha pensato quindi Rocky Auto ad offrire questa particolarità anche al grande pubblico. Al di là di questa particolarità, il design sembra essere identico alla replica della 3000GT, rimanendo fedele all’originale. Ed è comunque un lavoro di un certo spessore, visto che le repliche di Rocky Auto non sono basati su un veicolo di produzione esistente, ma presentano un telaio su misura sotto la carrozzeria fatta a mano. ha fatto il suo debutto al Nagoya Mobility Car Show a fine novembre, ma il lancio ufficiale avrà luogo al Salone di Tokyo in programma proprio domani 14 gennaio 2024.

Toyota 2000GT, quanto costerà?

Gli appassionati di replica sono avvisati, il collezionismo costa un occhio della fronte, e anche di più. E anche nel caso della Toyota 2000GT di Rocky Auto le cose non saranno diverse. Del resto, come abbiamo visto, il modello in questione offre una personalizzazione importante. Non sarà certamente così singolare come le concept car che Toyota aveva in cantiere da anni e ha reso pubbliche solo di recente, ma comunque una 2000GT decappottabile avrà certamente i suoi estimatori, magari dei fans di Bond. Ad ogni modo, il prezzo non è stato reso noto, ma la replica precedente partiva da 200 mila dollari. Comunque un grande affare rispetto al costo dell’esemplare originale.