Toyota lavora ad un nuovo motore 2.0 turbo a 4 cilindri: sarà utilizzato per le nuove GR

Toyota sta sviluppando un nuovo sistema ibrido per la gamma GR, segno che la casa automobilistica giapponese prevede un futuro per il suo marchio sportivo nell’era delle stringenti normative sulle emissioni. Al centro di questa evoluzione si trova un nuovo quattro cilindri turbo attualmente in fase avanzata di sviluppo. La prossima generazione di auto sportive Toyota monterà una versione 2.0 litri di questo propulsore, attualmente sottoposto a rigorosi test di resistenza “fino al punto di rottura” nella GR Yaris M Concept.

Toyota sta sviluppando un nuovo motore per la gamma GR

Questo motore, progettato per supportare configurazioni sia plug-in che mild hybrid, presenta una corsa del pistone ridotta rispetto agli attuali propulsori Toyota, risultando più compatto e leggero. Secondo Hiroyuki Yamada, ingegnere GR coinvolto nel progetto, questa caratteristica è fondamentale poiché consente l’integrazione della componente ibrida con un aumento di peso minimo.

“Implementeremo questa tecnologia ibrida nelle future vetture con questo motore e nelle nostre attività motorsport, in risposta alle normative sulle emissioni,” ha dichiarato Yamada. “La tecnologia che stiamo sviluppando verrà applicata sia ai motori da competizione che a quelli per vetture stradali, puntando a una maggiore efficienza nei consumi per i futuri modelli GR.”

Sebbene Toyota non abbia ancora rivelato le specifiche tecniche complete, secondo indiscrezioni il propulsore potrebbe raggiungere circa 400 CV nelle versioni stradali. La prospettiva di una GR Yaris di seconda generazione con motore a combustione, attualmente equipaggiata con un tre cilindri 1.6 turbo da 276 CV, rappresenta una notizia positiva per gli appassionati europei, considerando che l’attuale hot hatch è disponibile solo in quantità limitate a causa delle rigide normative sulle emissioni.

Simon Thompson, responsabile di Toyota UK, ha sottolineato ad Autocar l’importanza strategica del marchio GR per il mercato britannico, evidenziando come “le persone aspirino a possedere questo tipo di veicoli”. Thompson ha inoltre confermato che l’ibridizzazione della gamma potrebbe garantire una maggiore disponibilità nel Regno Unito, definendo l’integrazione di tecnologie derivate dal motorsport come “fondamentale per la nostra operatività e il supporto al marchio”.

L’intenzione di elettrificare i modelli GR non è una novità per Toyota. Già nel 2023, Hiroki Nakajima, CTO dell’azienda, aveva dichiarato ad Autocar che “i sistemi ibridi rappresentano sempre un’ottima soluzione per le auto ecologiche, non solo per le vetture stradali ma anche per quelle sportive.”

Parallelamente, Toyota sta valutando l’utilizzo in produzione della configurazione a motore centrale testata nella GR Yaris M Concept, dove il tre cilindri 1.6 anteriore è stato sostituito dal nuovo quattro cilindri 2.0 turbo, posizionato dietro i sedili posteriori. Tuttavia, come ammesso da Yamada, il percorso di sviluppo è ancora lungo. Il concept presenta infatti una tendenza a perdere aderenza nelle curve lunghe.