Toyota Yaris, occhio all’occasione: l’ibrida a meno di 20.000 euro a marzo

C’è un’importante fetta di consumatori che è a caccia di una scelta intelligente, potendo anche risparmiare senza rinunciare alla tecnologia. Un elemento che, di questi tempi, specie a fronte di tante proposte esclusivamente elettriche spesso non proprio accessibili, non guasta affatto. Se l’elettrico lascia ancora qualche perplessità o semplicemente non è la soluzione ideale per le vostre esigenze, un’auto Full Hybrid rappresenta la scelta più equilibrata. Toyota, storicamente, ha avuto ragione e continua ad avere successo con i suoi modelli al miglior compromesso.

Consumi contenuti, emissioni ridotte e libertà da prese di ricarica. Ecco perché il sistema ibrido Toyota è tra le alternative più intelligenti e di successo sul mercato (nazionale e globale). A marzo 2025, questa tecnologia è ancora più accessibile, con la Yaris Hybrid disponibile a meno di 20.000 euro.

Toyota è da anni un punto di riferimento nella tecnologia Full Hybrid, e ora propone la Yaris Hybrid a un prezzo decisamente competitivo. Normalmente offerta a 24.550 euro di listino, la compatta giapponese può essere vostra grazie a 4.800 euro di WeHybrid Bonus, uno sconto che si applica a tutti i clienti, senza vincoli particolari. Il prezzo finale promozionale scende quindi a 19.950 euro.

Per chi preferisce un pagamento dilazionato, Toyota propone anche un finanziamento: anticipo di 6.120 euro, 47 rate mensili da 129 euro, rata finale: 11.811 euro, TAN: 6,99% e TAEG: 8,64%. Facendo due conti, il totale versato a Toyota sarà circa 24.000 euro, in questo caso, considerando interessi e spese accessorie.

Oltre al risparmio economico, la Yaris Hybrid in promozione offre una dotazione di serie molto ricca, che include: Toyota Safety Sense di ultima generazione, Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC), telecamera posteriore per agevolare le manovre di parcheggio, sistema multimediale Toyota Touch 3 con display HD da 9 pollici, Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico. Il tutto a un prezzo estremamente competitivo.