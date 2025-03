Mazda e Toyota, l’alleanza che darà nuova vita a RX-7 e Supra

Andando un po’ indietro nel tempo, arriviamo a quando la BMW Z4 di generazione G29 ha debuttato in grande stile nell’estate del 2018 al prestigioso Pebble Beach Concours d’Elegance, seguita dalla Toyota GR Supra che ha calcato il palcoscenico del North American International Auto Show di Detroit nel gennaio 2019. Due vetture che condividono la stessa piattaforma e gran parte dell’abitacolo, ma che, paradossalmente, non sono state prodotte né da BMW né da Toyota.

Entrambe escono dalle linee di assemblaggio di Magna Steyr, in Austria, un dettaglio che ha fornito argomenti ai puristi più intransigenti. Gli appassionati del mondo JDM hanno storto il naso perché la Supra non è nata in Giappone. Successivamente, non molti sono rimasti sorpresi quando Toyota ha annunciato l’A90 Final Edition della GR Supra, segnando il capitolo conclusivo della sua produzione.

Eppure la GR Supra non è destinata a scomparire. Anzi, Toyota sarebbe già al lavoro su una nuova generazione, potenzialmente equipaggiata con un sistema ibrido e, questa volta, interamente sviluppata in casa. Secondo un’indiscrezione dell’agenzia giapponese Best Car, il colosso Toyota avrebbe trovato un nuovo partner per lo sviluppo della futura Supra: Mazda.

Questa alleanza tutta nipponica apre scenari incredibili, perché Mazda potrebbe cogliere l’occasione per riportare in vita uno dei modelli più iconici della sua storia, la leggendaria RX-7, la sportiva a trazione posteriore spinta dal mitico motore rotativo, prodotta per tre generazioni dal 1978 al 2002.

Il designer Andrei Avarvarii ha dato forma a questa ipotetica collaborazione con un’interpretazione digitale del progetto. Secondo lui, Toyota e Mazda potrebbero dar vita a un’auto sportiva condivisa che fonderebbe il DNA della Supra con quello della RX-7. Tuttavia, c’è un piccolo dettaglio che potrebbe far storcere il naso ai nostalgici: l’RX-7 potrebbe non tornare con il suo leggendario motore rotativo.

Fonti vicine a Mazda suggeriscono che, invece del Wankel, la casa giapponese adotterà il suo moderno SkyActiv 3.3L sei cilindri in linea, lo stesso propulsore che equipaggia il grande SUV CX-90. Forte di 340 CV e 500 Nm di coppia, questo motore è già dotato di tecnologia mild hybrid, il che potrebbe suggerire un’ulteriore evoluzione per una sportiva ibrida ad alte prestazioni. E non è escluso che anche la nuova Toyota GR Supra possa adottare questa stessa meccanica.