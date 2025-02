Toyota, anticipato un misterioso crossover che debutterà a marzo

Nel 2022 sarà passato abbastanza inosservato un crossover coupé elettrico straordinariamente aerodinamico, il concept bZ Compact SUV di Toyota. Ebbene, il prossimo mese questo veicolo potrebbe prendere vita e segnare un momento cruciale nel cammino verso il futuro della mobilità elettrica per il brand giapponese.

Toyota ha appena confermato che l’11 marzo svelerà un nuovo e emozionante BEV, destinato a sorprendere. Nonostante il video teaser e l’immagine rilasciati non forniscano troppi dettagli, sono sufficienti a farci capire che questo nuovo modello sarà proprio quello presentato come concept nel 2022.

Il crossover vanta una silhouette fastback fluida e dinamica, con fianchi e parafanghi anteriori ben definiti. La linea del tetto, pur bassa, lascia intendere una carrozzeria rialzata per garantire una guida agile e avvolgente, come anticipato da Toyota nei suoi primi comunicati. La casa promette inoltre spazio, comfort e una versatilità sorprendenti, con un design che saprà suscitare un forte appeal emotivo.

Nonostante Toyota non abbia ancora rivelato il nome di questo crossover, ci sono buone probabilità che il marchio scelga un nome differente dal bZ, dal momento che sembra che anche il modello maggiore bZ4X potrebbe evolversi, abbandonando la combinazione di numeri e lettere per adottare un nome più chiaro e riconoscibile.

Il teaser non svela molte informazioni sulle specifiche tecniche del nuovo SUV elettrico, ma possiamo dedurre qualcosa grazie alle dimensioni del concept. Nel 2022, Toyota aveva dichiarato che il bZ Compact SUV misurava 4,54 m di lunghezza e 1,56 m di altezza. Se la versione finale seguirà queste misure, sarà leggermente più compatta e bassa rispetto alla bZ4X, con una riduzione di 152 mm in lunghezza e 90 mm in altezza.

Nonostante manchino dettagli precisi sulla potenza e sulla capacità della batteria, possiamo guardare ai modelli più piccoli Toyota come l’Urban Cruiser, che offre varianti con batterie da 49 kWh e 61 kWh. Le versioni con motore singolo e trazione anteriore del modello più piccolo possono erogare una potenza di 142 CV, mentre la versione a doppio motore raggiunge i 182 CV.