Toyota Celica, una storia da non dimenticare: il ritorno da oltre 400 CV

Toyota sta costruendo la Celica davvero. Non è una voce di corridoio, non è il solito suggerimento lanciato per tenere caldi i nostalgici. Il chief technology officer dell’azienda lo ha detto a chiare lettere alla fine del 2024, e da allora i segnali si sono moltiplicati con una coerenza difficile da ignorare.

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I prototipi di sviluppo sono già su strada. I concessionari avrebbero già visto l’auto lo scorso giugno, e il vice presidente della pianificazione prodotto per il Nord America ha parlato di un progetto in fase “piuttosto avanzata”. Toyota è stata inoltre fotografata mentre testava una vettura da rally che, guarda caso, richiama nella silhouette proprio la futura coupé: un dettaglio che non è casuale, considerando che la Celica nel World Rally Championship, tra la fine degli anni Ottanta e i primi Novanta, aveva scritto pagine importanti.

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Sul nome non ci sono dubbi: Toyota avrebbe già registrato il marchio GR Celica in diversi Paesi. L’architettura più probabile è quella classica, motore anteriore e trazione posteriore, con la trazione integrale come opzione. Niente motore centrale, quella strada porta a un’altra sportiva GR, annunciata ma ancora lontana quattro o cinque anni.

Il cuore pulsante dovrebbe essere il nuovo motore quattro cilindri 2.0 turbo G20E, discendente diretto del tre cilindri G16E che già anima GR Yaris e GR Corolla. I numeri che circolano fanno tremare i polsi, ovvero tra 400 e 450 CV nella configurazione standard, con la possibilità di superare i 600 CV con un turbo più generoso. Non si esclude una versione ibrida da 500 CV. Toyota prevede di montare il G20E sui propri modelli entro fine 2026, e il propulsore è già stato testato con successo in competizione nell’ottobre scorso.

Esteticamente, ci si aspetta il linguaggio stilistico attuale del marchio, frontale Hammerhead, firma luminosa posteriore a tutta larghezza, linea del tetto fastback, con un abitacolo orientato al guidatore, strumentazione digitale e sedili sportivi. Cambio manuale disponibile, paddle al volante per chi sceglie l’automatico.

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Sul prezzo, si parla di una partenza attorno ai 45.000 euro, sopra la GR Corolla e sotto la Supra. Una collocazione che ha senso, se l’obiettivo è fare di Gazoo Racing un marchio prestazionale autonomo con una gamma degna di questo nome.

Sul debutto, nessuna data ufficiale, ma tutto lascia pensare che Toyota possa scoprire le carte entro la fine del 2026 o all’inizio del 2027. La Celica è tornata. Quasi.