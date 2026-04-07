Nuova Toyota bZ4X Touring, quanto potrebbe costare in Italia? I primi prezzi

La Toyota bZ4X Touring dovrebbe arrivare in Europa nella prima metà del 2026 e, stando alle indicazioni fornite dal costruttore giapponese, l’Italia rientra tra i mercati previsti per il lancio, anche se i prezzi per il nostro Paese non sono ancora stati comunicati. I listini annunciati in Francia, dove la versione da 224 cavalli in allestimento Design parte da 48.400 euro e la Performance AWD da 380 cavalli da 51.900 euro fino ai 56.500 euro della configurazione più ricca, offrono tuttavia una prima indicazione utile sul posizionamento che il modello potrebbe assumere anche sul mercato italiano.

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Con la bZ4X Touring, Toyota amplia la famiglia del proprio SUV elettrico proponendo una variante pensata per chi cerca più spazio a bordo senza rinunciare a un’immagine dinamica. Il modello riprende la base tecnica del bZ4X restyling ma cresce nelle dimensioni, adottando una carrozzeria allungata con un’impostazione da wagon rialzata che si traduce in un bagagliaio sensibilmente più generoso rispetto alla versione standard.

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Protezioni, barre sul tetto e dettagli dedicati ne rafforzano l’impronta da vettura orientata al tempo libero, in un equilibrio stilistico che punta a distinguersi tanto dai SUV tradizionali di grandi dimensioni quanto dalle monovolume, proponendo una formula intermedia che Toyota ritiene più in sintesi con le aspettative di una clientela familiare alla ricerca di versatilità senza eccessi dimensionali.

Sul piano tecnico la bZ4X Touring dovrebbe adottare la batteria da 74,7 kWh e sarà disponibile in due configurazioni meccaniche. La versione a trazione anteriore da 224 cavalli dichiara un’autonomia fino a 591 chilometri nel ciclo WLTP, mentre la variante a trazione integrale da 380 cavalli aggiunge prestazioni più elevate posizionandosi al vertice della gamma. La ricarica rapida in corrente continua raggiunge i 150 kW, mentre in corrente alternata si può arrivare fino a 22 kW a seconda della configurazione scelta, valori che collocano il modello in una fascia nella media del segmento senza particolari primati ma con tempi di ricarica complessivamente adeguati all’utilizzo su lunghe distanze.

I prezzi francesi, pur non direttamente trasferibili al mercato italiano dove le dinamiche promozionali e fiscali possono incidere in modo diverso sul listino finale, permettono già di inquadrare la bZ4X Touring in una fascia compresa tra i 48.000 e i 57.000 euro circa, un posizionamento che lo porterebbe a confrontarsi con proposte come la Volkswagen ID.7 Tourer e con alcuni dei SUV elettrici di segmento D già presenti sul mercato europeo.

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Il quadro che emerge dai primi listini europei delinea un modello che punta a occupare uno spazio ancora relativamente scoperto nell’offerta elettrica del costruttore giapponese, quello delle familiari a batteria con vocazione pratica e autonomia elevata.