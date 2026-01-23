Toyota GR Yaris Ogier Edition, la “hot hatch” definitiva

Sébastien Ogier ha appena messo in bacheca il suo nono titolo mondiale rally e Toyota, invece di mandargli un semplice mazzo di fiori, ha deciso di scatenare la sua divisione Gazoo Racing per creare un giocattolo da collezione. Presentata ufficialmente al porto di Monaco, la nuova Toyota GR Yaris Sebastien Ogier 9x World Champion Edition è quella versione con un nome infinito e che costa anche una piccola fortuna per onorare un campione che ha vinto asfalto e fango.

Advertisement

Basata sulla variante Aero Performance, questa edizione speciale sarà prodotta in soli 200 esemplari in tutto il mondo, con 100 unità riservate a un’Europa pronta a scannarsi per accaparrarsene una.

Advertisement

Sotto il cofano ruggisce il collaudato motore tre cilindri da 1,6 litri che sviluppa 280 cavalli, ma la vera chicca tecnologica risiede nei cervelli elettronici della vettura. Toyota ha infatti introdotto l’esclusiva modalità di guida SEB, che manda in pensione l’originale Track. Grazie a una ripartizione della coppia 40:60, l’auto offre un controllo orientato alla trazione posteriore.

I tecnici hanno aggiunto la modalità Morizo, che sostituisce la Gravel e promette prestazioni in curva degne di un videogioco. Sviluppata dal presidente Akio Toyoda in persona, questa modalità blocca le ruote in accelerazione e riduce il bloccaggio forzato in frenata, offrendo quel feeling estremo che persino Ogier ha dichiarato di preferire.

Esteticamente, l’esclusività è d’obbligo con la finitura Black Gravite e i cerchi nero opaco che mettono in risalto le pinze freno blu. Il tricolore francese sulla griglia e la grafica firmata “Morizo” sul parabrezza completano un look decisamente aggressivo.

Advertisement

All’interno, oltre a una targhetta numerata, troverete una leva del freno di stazionamento verticale rivestita in pelle con cuciture grigie. Il prezzo? Non è ancora noto, ma aspettatevi qualcosa di decisamente più salato rispetto alle 58.000 euro della GR Yaris Aero Performance.