Toyota presenta l’Hilux di nona generazione: il pick-up sa ancora “nuotare”

Il leggendario Toyota Hilux si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia infinita. La nona generazione del pick-up che ha costruito la sua fama sulla capacità di sopravvivere a praticamente qualunque cosa, farà il suo debutto europeo al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026. Fino al 18 gennaio, i visitatori potranno ammirare una creatura che cerca di bilanciare la sua proverbiale anima grezza con le pretese ecologiche del ventunesimo secolo.

Il nuovo Hilux mantiene il rassicurante telaio body-on-frame, ma si concede una rinfrescata estetica moderna e decisa. In Europa, la configurazione sarà esclusivamente a doppia cabina, perché anche chi lavora in condizioni proibitive nel fango merita un abitacolo spazioso e il comfort dei sistemi avanzati Toyota T-Mate.

Un importante cambio di passo riguarda la gamma motorizzazioni. Toyota non punta tutto solo sull’elettrico (come non ha mai fatto, d’altronde) e conferma la sua strategia multi-tecnologica. Il modello di punta sarà l’Ibrido 48V, basato sul collaudato diesel da 2,8 litri, ora più fluido e silenzioso grazie a una piccola batteria agli ioni di litio. Debutta l’Hilux elettrico: trazione integrale permanente, batteria da 59,2 kWh e un’autonomia che arriva a 380 km in città (che calano a 257 km nel ciclo combinato).

Nonostante i cavi e i volt, l’Hilux non ha dimenticato come ci si sporca le ruote. La capacità di guado resta di 700 mm per tutte le versioni, mentre la capacità di traino tocca le 3,5 tonnellate per l’ibrido (l’elettrico si ferma a 1,6). Grazie a tecnologie come il Multi-Terrain Select e lo sterzo elettrico, manovrare questo bestione sarà quasi più facile che parcheggiare una city car in centro.

L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per la metà del 2026. I prezzi sono ancora da annunciare, ma la certezza è che l’Hilux è tornato, pronto a trainare il mondo verso il futuro.