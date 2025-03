Toyota crede nelle sue sportive GR ibride e prepara un motore da 400 cavalli

Toyota ha da tempo intrapreso un percorso di elettrificazione intelligente, puntando fortemente sulla tecnologia ibrida per conciliare prestazioni elevate ed efficienza energetica. Il colosso giapponese sembra infatti pronto a portare questa tecnologia anche nella sua gamma di auto sportive GR.

Con le normative sulle emissioni sempre più stringenti, le vetture ad alte prestazioni devono necessariamente evolversi per restare competitive. Per questo motivo, Toyota sta lavorando a un nuovo motore ibrido, progettato per esaltare le qualità dinamiche dei modelli GR senza sacrificare la sostenibilità ambientale.

Il futuro delle Toyota GR non prevede semplici motorizzazioni ibride, ma una tecnologia completamente inedita. Toyota ha già mostrato un’anteprima di questo nuovo propulsore ibrido ad alte prestazioni, basato su un motore turbo a quattro cilindri. Secondo un report di Autocar, questa nuova unità ha debuttato sul concept GR Yaris M, sostituendo il tradizionale motore turbo a tre cilindri con un più potente 2.0 turbo a quattro cilindri montato centralmente.

Tale scelta progettuale suggerisce che Toyota potrebbe essere al lavoro su una nuova sportiva a motore centrale da inserire nella gamma GR. A rafforzare l’ipotesi, Hiroki Nakajima, direttore tecnico di Toyota, ha dichiarato: “I sistemi ibridi sono sempre una buona soluzione per ridurre le emissioni, non solo per le vetture di serie, ma anche per le auto sportive”.

Il nuovo motore potrà essere configurato sia in versione ibrida tradizionale che come ibrido plug-in, offrendo così maggiore flessibilità in base alle esigenze di mercato. Inoltre, sarà più leggero e compatto, compensando così il peso aggiuntivo della batteria e dell’elettronica di gestione. Secondo le indiscrezioni, potrebbe arrivare a sviluppare circa 400 cavalli, un valore decisamente interessante per un’unità ibrida.

Attualmente, la gamma Toyota GR include tre modelli principali: GR Supra 2026, con un sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri, capace di erogare 382 CV, GR Corolla, spinta da un 1.6 turbo a tre cilindri, che sprigiona 300 CV e la GR86, equipaggiata con un motore boxer 2.4 litri aspirato da 228 CV. Ma Toyota non si ferma qui.

Il debutto del concept GR Yaris M potrebbe anticipare nuovi modelli ad alte prestazioni, mentre il ritorno della leggendaria Toyota MR2 e della storica Celica diventano oggetto di rumors sempre più insistenti. Inoltre, il prototipo GR GT3 mostrato nel 2022 lascia intuire che la casa giapponese stia sviluppando anche una vettura pensata per il mondo delle competizioni.

L’evoluzione della gamma GR-tuned conferma che Toyota vuole mantenere le prestazioni al centro della sua filosofia, ma adattandosi alle nuove esigenze di sostenibilità. Se le indiscrezioni sul nuovo motore turbo ibrido da 400 CV si riveleranno fondate, potremmo assistere a una vera rivoluzione nel segmento delle auto sportive.