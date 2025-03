Toyota Corolla, presto la nuova generazione: ecco come sarà

La Toyota Corolla ha conquistato il cuore di milioni di automobilisti nel corso degli anni, grazie ad un perfetto equilibrio tra prestazioni, accessibilità, comfort e praticità. La ciliegina sulla torta è ovviamente l’affidabilità, punto di forza del marchio giapponese. In attesa di vedere su strada la nuova generazione, CarScoops ha immaginato il suo design con nuovi render che mostrano una versione sportiva firmata Gazoo Racing (GR), probabile opzione già disponibile al lancio per soddisfare anche i consumatori più esigenti.

Toyota Corolla: ecco come potrebbe essere la nuova generazione

Secondo le indiscrezioni dal Sol Levante, la Corolla si prepara a una trasformazione radicale. Niente più linee anonime destinate a confondersi nel traffico urbano: il nuovo modello abbraccerà un’estetica audace e dinamica, attingendo al linguaggio stilistico della recente Prius e delle sorelle maggiori Camry e C-HR+, quest’ultima presentata negli ultimi giorni e che arriverà in Europa entro la fine del 2025.

Gli elementi distintivi includerebbero l’innovativa firma luminosa con fari LED dalla caratteristica forma a boomerang, una calandra anteriore dominata da un motivo a “T” e un cofano muscoloso, attraversato da nervature pronunciate che fluiscono dal parabrezza fino al frontale.

La silhouette laterale manterrà probabilmente la configurazione dei finestrini attuale, ma con un’importante novità: porte posteriori più generose per migliorare l’accessibilità dell’abitacolo. Un upgrade che non dovrebbe sacrificare la capacità del bagagliaio, sebbene manchino ancora dettagli specifici sulle dimensioni complessive.

Per chi necessita di maggiore versatilità, Toyota ha confermato l’arrivo della variante station wagon. Al momento il costruttore giapponese non ha rivelato altri dettagli. Il suo debutto è previsto per il 2027, dunque è probabile che dovremmo attendere ancora molto per scoprire le caratteristiche di questo modello.