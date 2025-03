Toyota lancerà un pick-up elettrico in Europa nel 2026: ecco come sarà

Durante il Kenshiki Forum di Bruxelles, Toyota non solo ha svelato la nuova C-HR+ e il concept FT-Me, ma ha mostrato anche su cosa sta lavorando per quanto riguarda il futuro elettrico del marchio in Europa. Mentre il 2025 vedrà l’arrivo dell’Urban Cruiser, della nuova C-HR+ e del rinnovato bZ4X, nel 2026 la casa automobilistica giapponese lancerà nel Vecchio Continente altri tre nuovi modelli.

Toyota: nel 2026 arriveranno in Europa tre nuovi modelli elettrici, tra cui un pick-up

Durante l’evento il costruttore ha mostrato un teaser in cui si vedono sei modelli, tra cui i tre anticipati all’inizio dell’articolo. Gli ultimi tre sono invece “nascosti” ed è possibile vedere soltanto la loro silhouette. Tra questi, spicca anche un pickup elettrico. Molti si chiedono se questa sia una scelta azzardata, poiché il mercato europeo è meno ricettivo verso i veicoli di questa categoria, specialmente se elettrici.

Al momento non ci sono altre indicazioni sul futuro pick-up elettrico del marchio giapponese, anche se ci sono diverse ipotesi in merito. Potrebbe trattarsi di una versione dell’EPU Concept del 2023, originariamente pensato per mercati emergenti ma adattato per l’Europa, oppure di un modello inedito sviluppato specificamente per le esigenze europee. Sembra invece improbabile l’arrivo della Tacoma elettrica, presentata come concept nel 2021, dato che la sua controparte termica non è mai arrivata nel Vecchio Continente.

Sul fronte tecnico, il pickup potrebbe condividere l’architettura e le soluzioni propulsive della C-HR+, ottimizzando così investimenti e tempi di sviluppo. Gli altri due veicoli elettrici in programma per il 2026 includono apparentemente un SUV di grandi dimensioni e, secondo indiscrezioni, una versione elettrica della Land Cruiser, versione di serie di un concept presentato lo scorso anno.