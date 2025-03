Toyota Aygo X, per tutto il mese di marzo a meno di 16.000 euro: troppo bello per essere vero

Se si è alla ricerca di un’auto compatta, economica e perfetta per la città, la Toyota Aygo X potrebbe essere la scelta giusta. Questo SUV di segmento A, apprezzato soprattutto dagli automobilisti italiani, continua a conquistare il mercato. Nei primi due mesi del 2025 si è posizionata come la 22esima auto più venduta in assoluto, con 3.371 immatricolazioni.

Fino all’1 aprile 2025, Toyota propone una promozione esclusiva sulla versione base della Aygo X, con un prezzo scontato di 15.950 euro, anziché 18.950 euro di listino. Un risparmio netto di 3.000 euro che rende ancora più conveniente l’acquisto di questa city car. L’offerta include una formula di pagamento rateale con anticipo di 5.100 euro, 47 rate mensili da 118,65 euro, maxi rata finale da 8.430,10 euro.

Se si considerano gli interessi applicati (TAN fisso 6,99%, TAEG 9,09%), il costo totale dell’auto arriverà a circa 19.300 euro, una cifra superiore sia al prezzo pubblicizzato sia a quello di listino. Forse, alla fine, un prezzo anche troppo alto.

Ma cosa offre la compatta Toyota a questo prezzo d’occasione? Nonostante le dimensioni compatte (solo 3,7 metri di lunghezza), la Aygo X offre molto e con una dotazione tecnologica completa. Di serie, cerchi in lega da 17 pollici, Toyota Safety Sense, con avanzati sistemi di sicurezza, telecamera posteriore per facilitare le manovre di parcheggio, display touchscreen da 9 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Se si preferisce invece un allestimento più ricco, c’è anche una promozione sulla Aygo X JBL Special Edition MT, proposta a 19.450 euro invece di 23.450 euro (uno sconto di 4.000 euro). I dettagli del finanziamento prevedono qui un anticipo di 5.230 euro, 47 rate mensili da 168,73 euro, maxi rata finale di 10.169,25 euro. Considerando gli interessi (TAN fisso 6,99%, TAEG 8,69%), il costo complessivo di questa versione speciale sarà di circa 23.500 euro, un valore praticamente identico al prezzo di listino originario.

Queste promozioni potrebbero essere tra le ultime opportunità per acquistare la Toyota Aygo X attuale, poiché il modello restyling è in arrivo con un frontale aggiornato e alcune migliorie estetiche e tecnologiche. Se state valutando l’acquisto di una city car compatta, sicura e tecnologica, questa potrebbe essere l’occasione giusta per salire a bordo della Toyota Aygo X.