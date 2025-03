Toyota RAV4 2026, il nuovo look di uno dei SUV più attesi del prossimo anno

La Toyota RAV4 si prepara a debuttare nell’aggiornamento 2026, ma senza stravolgimenti radicali. Il nuovo modello seguirà la filosofia dell’evoluzione intelligente, affinando le qualità che hanno reso questo SUV uno dei più apprezzati al mondo, senza rinunciare alla sua identità distintiva.

A livello estetico, la prossima RAV4 si presenterà con un look più affilato e contemporaneo. I fari anteriori a forma di boomerang e alcuni dettagli stilistici prenderanno ispirazione dai modelli Toyota più recenti, come la nuova Camry americana e la Prius. Tuttavia, elementi iconici come i passaruota esagonali rimarranno per preservare quell’aspetto solido e grintoso che ha caratterizzato il SUV giapponese e lo ha reso riconoscibile anno dopo anno. L’obiettivo non è rivoluzionare il design, ma piuttosto raffinarlo e aggiornarlo tra modernità e riconoscibilità.

Sotto il cofano, la nuova RAV4 continuerà sulla strada dell’elettrificazione, offrendo motorizzazioni full-hybrid e plug-in hybrid. L’obiettivo è superare la soglia dei 100 km di autonomia in modalità elettrica (secondo il ciclo WLTP), migliorando l’efficienza senza compromettere le prestazioni.

Non si esclude una versione completamente elettrica, anche se al momento Toyota non ha confermato ufficialmente questa possibilità. La piattaforma resterà la collaudata TNGA-K, ma verrà ulteriormente ottimizzata per garantire una guida più fluida e consumi ancora più contenuti.

L’abitacolo della RAV4 2026 sarà ancora più raffinato e hi-tech. Tra le novità più attese, si segnala l’arrivo di schermi digitali più grandi (fino a 12 pollici), sistemi multimediali evoluti con aggiornamenti over-the-air e maggiori possibilità di personalizzazione per interni e funzioni digitali.

Secondo le prime indiscrezioni, la Toyota RAV4 per il 2026 potrebbe subire un leggero aumento di prezzo rispetto alla generazione attuale, con un costo di partenza che potrebbe aggirarsi intorno ai 46.000 euro. La presentazione ufficiale è attesa entro la fine del 2025, mentre il lancio sul mercato avverrà nel corso del 2026. Con una gamma ancora più elettrificata, la nuova RAV4 promette di rimanere un punto di riferimento tra i SUV.