Toyota rivoluziona il riciclo: nasce la prima Circular Factory in Europa

Toyota compie un passo decisivo verso un’industria automobilistica più sostenibile con l’annuncio della Toyota Circular Factory, un’iniziativa pensata per ottimizzare la gestione dei veicoli a fine vita. Il progetto si concentra su riciclo, riutilizzo e rigenerazione, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e dare nuova vita ai componenti delle auto dismesse.

La prima struttura di questo tipo sarà operativa presso lo stabilimento Toyota di Burnaston, nel Regno Unito, dove l’azienda prevede di avviare le attività entro il terzo trimestre del 2025. Questo impianto lavorerà in parallelo alla produzione della nuova Toyota Corolla, che nascerà proprio in questo stabilimento nel Derbyshire.

L’impianto britannico è destinato a diventare un vero e proprio polo di eccellenza per il riciclo, non solo in Europa ma anche a livello globale. Toyota prevede, in una prima fase, di smaltire circa 10.000 veicoli all’anno, ricavando: 120.000 componenti rigenerati e reimmessi sul mercato 300 tonnellate di plastica ad alta purezza recuperata 8.200 tonnellate di acciaio destinato al riutilizzo. L’obiettivo è massimizzare il riutilizzo delle parti, riducendo così il ricorso a materiali vergini e abbattendo l’impatto ecologico del settore.

D’ora in avanti, Toyota Circular Factory sarà il nome che identificherà tutte le attività di riciclo dell’azienda giapponese. L’intero processo si baserà su tre pilastri fondamentali: riutilizzo delle parti ancora funzionanti, che verranno rimesse in commercio tramite rivenditori e distributori di ricambi; rigenerazione dei componenti chiave, come batterie e ruote, per garantirne una seconda vita; riciclo dei materiali di base, come rame, alluminio, acciaio e plastica, per ridurre il bisogno di nuove risorse.

L’iniziativa parte dal Regno Unito, ma Toyota ha già in programma di espandere il modello Circular Factory in tutta Europa. Il costruttore giapponese punta a collaborare con aziende e organizzazioni impegnate nella sostenibilità, condividendo la visione di una mobilità carbon neutral e completamente circolare. La nuova strategia di Toyota, in questa direzione, dimostra ancora una volta come poter essere all’avanguardia nel coniugare innovazione e rispetto per l’ambiente.