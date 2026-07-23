Toyota anticipa un nuovo modello: tutti gli indizi portano al Land Cruiser EV

La fotografia di un prototipo Toyota parcheggiato accanto a un Land Cruiser 300 GR Sport ha riportato d’attualità il possibile arrivo di un grande SUV elettrico legato allo storico nome del costruttore giapponese. A pubblicare l’immagine su Facebook è stato Andrea Carlucci, responsabile Marketing e Strategia di Prodotto di Toyota Europa, senza aggiungere indicazioni sull’identità del veicolo.

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Il collegamento con il Land Cruiser nasce soprattutto dal contesto nel quale il prototipo è stato mostrato e dal precedente rappresentato dal Land Cruiser SE Concept. Toyota aveva presentato questo progetto tre anni fa al Salone di Tokyo, inserendolo tra le proposte destinate a delineare la futura offerta a batteria. Da allora il marchio non ha comunicato se il progetto sia stato avviato verso la produzione, ma il muletto fotografato da Carlucci ha caratteristiche compatibili con un SUV elettrico di grandi dimensioni.

Toyota Land Cruiser elettrico, un prototipo riporta il progetto sotto i riflettori

La carrozzeria sembra seguire un’impostazione più stradale rispetto a quella dei Land Cruiser attuali. Il profilo non suggerisce la presenza della tradizionale architettura da fuoristrada, avvicinandosi piuttosto alle proporzioni di un crossover monoscocca come il Grand Highlander venduto negli Stati Uniti. Un eventuale modello di serie potrebbe quindi affiancare la gamma esistente senza sostituirne le versioni progettate per gli impieghi più gravosi.

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Il rivestimento applicato alla carrozzeria nasconde quasi completamente il frontale, ma proprio l’assenza di aperture chiaramente visibili ha contribuito ad alimentare l’ipotesi elettrica. Un veicolo privo di motore termico richiede infatti un afflusso d’aria inferiore nella parte anteriore, anche se il camuffamento non permette di stabilire come sia realmente configurata la griglia.

Tuttavia, le ruote introducono un elemento meno coerente con la pista Land Cruiser. Il loro disegno ricorda quello del Toyota Century SUV, il modello di rappresentanza riservato al mercato giapponese, e potrebbe indicare che il prototipo appartiene invece a un progetto collegato alla gamma più esclusiva del gruppo.

Toyota lavora da tempo all’ampliamento della propria famiglia elettrica e ha anticipato l’intenzione di recuperare alcune denominazioni storiche. Land Cruiser sarebbe uno dei nomi più importanti da trasferire nell’era delle batterie, grazie a una reputazione costruita in numerosi mercati e a un’identità riconoscibile anche al di fuori del pubblico specializzato.

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La versione elettrica non dovrebbe necessariamente riprodurre l’impostazione tecnica e stilistica del fuoristrada tradizionale. Il precedente concept SE proponeva una carrozzeria più moderna e aerodinamica, mostrando come Toyota potrebbe utilizzare la denominazione per un prodotto differente, maggiormente orientato alla strada e all’abitabilità. Anche un’impostazione più sportiva, eventualmente influenzata dai prototipi impiegati nei rally raid, rimane tra gli scenari ipotizzati.

Il prototipo pubblicato da Carlucci non basta a confermare il ritorno del Land Cruiser in veste elettrica, ma riunisce diversi indizi già emersi nei programmi Toyota. L’identità del modello resta aperta tra un’evoluzione del concept SE, un futuro Century o un progetto ancora sconosciuto.