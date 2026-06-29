Toyota non punta tutto sull’elettrico: lo dimostra un nuovo brevetto sorprendente

Un brevetto depositato da Toyota descrive una turbina a gas alimentata a idrogeno in versione compatta, con una potenza indicativa compresa tra 13 e 130 cavalli. Il documento non chiarisce quale sarà l’applicazione finale del sistema, ma la fascia di potenza lascia ipotizzare un possibile impiego a bordo di un veicolo, forse come generatore ausiliario o come soluzione sperimentale per modelli futuri. La tecnologia, finora associata prevalentemente al settore aeronautico, navale e agli elicotteri, entrerebbe così in un territorio nuovo per l’automotive.

Toyota non punta tutto sull’elettrico: il nuovo brevetto rilancia l’idrogeno

La sfida tecnica principale riguarda la gestione della combustione dell’idrogeno, che si comporta in modo molto diverso rispetto a benzina e gasolio. L’idrogeno è più leggero, si accende con dinamiche differenti e può generare temperature estremamente elevate. Per affrontare questi aspetti, il brevetto descrive un sistema basato su più iniettori in grado di miscelare aria compressa e idrogeno prima dell’accensione, puntando a ottenere una combustione più uniforme.

Una gestione accurata della miscela contribuirebbe anche a ridurre la formazione di ossidi di azoto, problema ricorrente nelle combustioni ad alta temperatura, mentre la struttura della turbina consentirebbe di ottimizzare gli spazi nella camera di combustione, aspetto decisivo per miniaturizzare una tecnologia nata per dimensioni molto maggiori.

L’industria automobilistica ha già esplorato le turbine in passato. Chrysler negli anni ’60 sviluppò prototipi capaci di funzionare con diversi carburanti, ma il progetto si arenò per consumi elevati, calore eccessivo allo scarico e limiti nell’uso quotidiano. Toyota dovrà dimostrare che l’idrogeno permette di superare quegli ostacoli storici.

Toyota continua del resto a distribuire i propri investimenti tra ibrido, carburanti alternativi e idrogeno anziché concentrarli esclusivamente sull’elettrico a batteria. Una posizione che alimenta però anche perplessità, soprattutto considerando i risultati modesti della Toyota Mirai e l’assenza di una rete di rifornimento a idrogeno sufficientemente capillare.

Senza infrastrutture adeguate, anche la soluzione tecnicamente più avanzata rischia di restare confinata alla fase sperimentale, e l’insistenza di Toyota su percorsi alternativi continua a sollevare il dubbio che il gruppo stia cercando di diluire il confronto diretto con la transizione elettrica di massa.