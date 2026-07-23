Lamborghini Revuelto Impavido: 25 esemplari senza paura sul prezzo

La Revuelto Impavido è una serie limitata a 25 esemplari, uno per ogni anno di presenza Lamborghini nel mercato nipponico, sviluppata attraverso il programma Ad Personam e destinata esclusivamente al Giappone.

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Il nome dice già tutto: “Impavido” è semplicemente una dichiarazione di poetica. Il collegamento al Bushido, il codice d’onore dei samurai, non è ornamentale, ma è il filo conduttore di un progetto che ha cercato di tradurre un’etica guerriera in carrozzeria.

Le linee che tagliano portiere e paraurti posteriore evocano il gesto della katana. Gli inserti dorati rimandano agli odoshi, i cordoni di seta che tenevano insieme le piastre dell’armatura e segnalavano identità e rango. Il frontale si ispira al maedate, il fregio sull’elmo del samurai. Sul tetto e sui parafanghi compaiono motivi che richiamano le kozane, le piccole piastre laccate sovrapposte delle armature tradizionali.

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Le configurazioni di questa specialissima Revuelto sono quattro, ciascuna ancorata a un simbolo preciso. Il Verde Campus prende il nome dalla giada Hisui. Il Grigio Artis Lucido evoca la lama come simbolo di maestria. Il Grigio Crater Matt richiama le armature nere. Il Rosso Pyra si ispira al Sanada Red, colore associato a coraggio e disciplina. Le versioni lucide abbinano finiture Nero Noctis e Bronzo Oreadi; quelle opache vanno su Nero Nemesis e Bronzo Serse. Cerchi forgiati Altanero da 21 e 22 pollici, pinze bronzo, scarichi neri opachi completano il quadro.

Dentro, pelle Nero Ade e tessuto tecnico Corsa Tex con ricami dedicati e logo Samurai. Su ogni vettura, una targhetta in fibra di carbonio con la dicitura “1 di 25”.

Il motore V12 aspirato da 6,5 litri lavora con tre unità elettriche e un doppia frizione a otto rapporti per 1.015 CV complessivi. Monoscocca in fibra di carbonio, Forged Composites sul frontale, ala posteriore attiva a tre posizioni, freni carboceramici CCB Plus, trazione integrale con torque vectoring elettrificato. Rapporto peso-potenza di 1,75 kg/CV, 0-100 in 2,5 secondi, oltre 350 km/h di punta.

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La Impavido non tocca nulla di tutto questo. Si limita a trasformare la supersportiva più potente di Sant’Agata in un omaggio a un mercato che per Lamborghini vale ben più di una ricorrenza. Venticinque anni dopo, il rispetto si paga in fibra di carbonio e seta dorata.