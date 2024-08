Togg T10F, sta per arrivare una nuova fastback elettrica

È iniziata la fase finale dei test che porteranno, presumibilmente all’inizio del prossimo anno, alla commercializzazione (prima sul mercato turco e poi a livello globale) della nuova Togg T10F. Gürcan Karakaş, CEO della startup turca Togg, ha dichiarato che la T10F è una fastback che riflette le tendenze di design attuali rispondendo alle aspettative di chi apprezza le berline moderne.

Cosa sappiamo del Togg T10F

Dopo la presentazione avvenuta nel 2019 e il debutto ufficiale al CES 2024 è giunto il momento per il Togg T10F di prepararsi all’ingresso nel mercato. I test prevedono diversi test di affidabilità condotti in condizioni climatiche avverse che consentiranno, una volta superati, alla Togg T10F di poter essere commercializzata e venduta nelle concessionarie.

Dalle prime informazioni disponibili la Togg T10F sarà disponibile in tre diverse motorizzazioni: RWD Standard Range, RWD Long Range e AWD. La versione RWD Standard Range è a trazione posteriore e prevede un motore da 218 CV (160 kW) di potenza e 350 Nm di coppia con una batteria che gli assicura più di 350 km di autonomia. L’altra versione a trazione posteriore, la RWD Long Range, differisce solamente per l’autonomia della batteria che, prevedendo un accumulatore da 88,5 kWh riesce a raggiungere i 600 km di autonomia. La Togg T10F a trazione integrale (AWD) avrà un motore con 700 Nm di coppia e una batteria che raggiunge i 700 km di autonomia.

Le tre versioni della Togg T10F sono accomunate da un design che richiama quelli che sono gli standard stilistici della casa automobilistica turca. Nella Togg T10F troviamo la presenza di luci diurne con frecce molto vistose, lunghe e sottili che sono integrate nella fascia anteriore e un volume posteriore molto accentuato che unisce linee sportive e moderne. In termini di misure la Togg T10F arriva a 4.830 mm di lunghezza, 1.881 mm di larghezza, 1.560 mm di altezza con un passo di 2.890 mm. Internamente l’abitacolo della Togg T10F è dominato da un pannello da 41,3” nel quale trovano posto il display per il quadro strumenti da 12,3” e il display per l’infotainment molto generoso da 29”.