Intel presenta “Arc Graphics for Automotive”, il colosso dell’elettronica alla conquista del settore

Lo sappiamo, lo leggiamo da tempo, intelligenza artificiale e connessione a bordo sono gli elementi più rivoluzionari nel settore automotive. Intel ne è pienamente consapevole e non poteva fare eccezione rimanendo a guardare. Dopo il recente lancio dei nuovi processori, Intel ha deciso di andare oltre, presentando una scheda grafica dedicata esclusivamente al mondo dell’automobile.

Si chiama Intel Arc Graphics for Automotive ed è progettata per potenziare l’elaborazione grafica e l’uso dell’intelligenza artificiale a bordo dei veicoli. Intel afferma, a proposito della sua scheda grafica, di averla pensata per essere destinata alle auto di fascia alta. Il potenziamento delle capacità grafiche permetterà di migliorare le prestazioni nell’elaborazione del linguaggio naturale, ma anche l’esperienza visiva dei sistemi di infotainment. A livello grafico si potrà offrire un’esperienza più complessa e coinvolgente, grazie a una grafica 3D di altissimo livello.

Le vetture che avranno la possibilità di ricevere questa scheda grafica potranno contare su un assistente vocale molto più avanzato e realistico. L’assistente potrà rispondere con precisione a domande sul veicolo e persino di intrattenere conversazioni con i passeggeri. Ci sono miglioramenti anche sul fronte del riconoscimento vocale e gestuale del conducente, così come l’elaborazione dei flussi video provenienti da più telecamere.

Oltre all’intelligenza artificiale, lo abbiamo detto, la scheda si distingue anche per le sue straordinarie capacità grafiche. I sistemi con Intel Arc Graphics for Automotive supporteranno fino a sette schermi, consentendo l’uso di una grafica 3D all’avanguardia per i sistemi di infotainment.

A livello tecnico, la scheda vanta 28 Xe core e 448 Matrix core dedicati all’intelligenza artificiale, con supporto per un massimo di 16 GB di RAM e un consumo energetico di 225 W. Molte di queste specifiche sono condivise con la Arc 750, una delle schede video di Intel pensata per il resto dei suoi prodotti premium sul mercato.

Con l’introduzione della Arc Graphics for Automotive, Intel completa la sua gamma di prodotti destinati al settore automotive. Questa scheda grafica sarà affiancata ai SoC (System on Chip) rilasciati all’inizio dell’anno, che integrano processore, controller grafico e memoria in un singolo chip.