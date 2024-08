Polestar 4, il SUV-coupé senza lunotto

Polestar, il marchio svedese facente parte del gruppo Volvo Cars e la prima azienda a montare le batterie StoreDot a ricarica rapida, ha realizzato il quarto modello della sua gamma, la Polestar 4. Anche se è il quarto veicolo in ordine cronologico è una via di mezzo, come dimensioni e prezzo, tra la berlina Polestar 2 e il SUV Polestar 3. La Polestar 4 si fa riconoscere e apprezzare per la potenza e, soprattutto, il design orientato alla tecnologia.

Il design tecnologico della Polestar 4

È la prima auto a marchio Polestar a essere realizzata sulla piattaforma modulare Sea 3 di Geely, ed è disponibile sia nella versione con un motore singolo che con motore doppio. La versione a motore singolo (Single Motor) è a trazione posteriore con 272 CV e 343 Nm di coppia, mentre quella con motore doppio (Dual Motor) è a quattro ruote motrici con 544 CV e 686 Nm di coppia. Complessivamente entrambe raggiungono la velocità massima di 200 km/h (limitati elettronicamente), ma la versione Dual Motor scatta da 0 a 100 km/h in soli 3.8 secondi rispetto ai 7.1 della versione con motore singolo.

Le Polestar 4 sono dotate di una batteria al litio da 100 kWh che si ricarica all’80% in soli trenta minuti per un’autonomia complessiva di 620 km per la versione con un solo motore e di 590 km per quella con motore doppio.

Uno degli aspetti caratteristici della Polestar 4 è l’assenza del lunotto posteriore che consente, tra le altre cose, di sfruttare il bagagliaio anche in altezza. Soluzione che permette di raggiunge i 1.536 litri di capienza. Inoltre questa soluzione ha permesso di realizzare un padiglione capace di non pesare sul capo dei passeggeri posteriori. Questa soluzione non costituisce un impedimento per il conducente che può contare su una telecamera ad alta definizione che offre una visuale ampia e senza ostacoli per le manovre.

All’interno la Polestar 4 si presenta con un abitacolo in stile minimal nel quale emergono materiali di pregio ispirati all’abbigliamento sportivo con tessuti performanti. Il tetto prevede, come optional, una pellicola elettrocromica che, tramite lo strato di cristalli liquidi incorporato nel vetro, riduce gli abbagliamenti. Può essere attivata dal display centrale passando da opaco a trasparente e regolando il filtro della luce esterna.

Dal punto di vista tecnologico troviamo un cockpit digitale da 10,2” e un display centrale da 15,4″ per il sistema dell’infotainment. Il sistema infotainment è basato su Android Automotive con un’interfaccia grafica personalizzata di proprietà di Polestar che permette di suddividere il display in aree tematiche così da avere un controllo ordinato e immediato.

Molto interessante il sistema di retroilluminazione dei pannelli decorativi in legno e metallo con tessuto tecnico a maglia che ricopre i pannelli delle porte e regala un’atmosfera calma e rilassante molto suggestiva ispirata al sistema solare.