Improvvisa un sistema di ricarica per la sua Tesla Model S: abitazione e auto in fiamme

Cosa potrebbe mai succedere a collegare la propria Tesla Model S direttamente alla linea elettrica con un sistema “fai da te”? Dare fuoco alla propria auto e alla casa del vicino, ad esempio. L’evento ha avuto luogo a Tijuana, in Messico e sembra che il proprietario della berlina elettrica non era a conoscenza dei pericoli di collegare direttamente la vettura al palo della luce tramite un allaccio illegale.

Tesla Model S prende fuoco dopo essere stata collegata direttamente al palo della luce

Il fenomeno di collegare direttamente dispositivi elettronici, abitazioni e, a quanto pare, auto elettriche, è molto diffuso in Messico, tanto che gli è stato dato un nome: diablito. Questo fenomeno è talmente diffuso che conta un giro d’affari di 2,5 miliardi di dollari all’anno. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui fila tutto liscio, nonostante il pericolo di restarci stecchiti, e altri dove vengono causati blackout e incendi, come il caso della Model S protagonista di questa storia.

Arturo Sánchez, coordinatore del dipartimento dei vigili del fuoco di Tijuana, ha commentato: “È la prima volta che assistiamo ad un evento simile. Non capita tutti i giorni vedere una Tesla in fiamme”. Fortunatamente i soccorritori sono riusciti a spegnere in fretta le fiamme sulla Model S, molto complicate da domare. Tuttavia, le fiamme si sono diffuse rapidamente, avvolgendo anche l’abitazione nelle vicinanze.

La casa è andata completamente distrutta, così come la berlina elettrica, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Secondo i media locali, il proprietario della Tesla Model S in questione sarebbe un turista, sebbene non ci siano conferme a riguardo. Fiamme e auto elettriche sono un tema molto discusso negli ultimi giorni, specialmente in Corea del Sud, dove un incendio scatenato da una Mercedes EQE in un parcheggio di un complesso residenziale, che ha causato decine di feriti, tra cui alcuni bambini, e centinaia di sfollati, ha creato non poche polemiche sulla questione sicurezza.