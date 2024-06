Tesla corre ai ripari: 6.000 euro di sconto per la Model Y dopo il crollo delle vendite

Le vendite in calo di Tesla nel mercato tedesco preoccupano, e non poco, l’azienda. A dimostrarlo, l’annuncio di un corposo sconto valido per tutto il mese di giugno. Come avevamo detto qualche giorno fa, con la pubblicazione dei dati di vendita dello scorso mese, in Germania l’azienda di Elon Musk ha registrato un crollo del 64% rispetto allo scorso anno. Si tratta di dati ovviamente decisamente preoccupanti. Ad avere la peggio sicuramente la Model Y. Ora, per gonfiare le vendite del trimestre, Tesla ha annunciato sconti importanti sul SUV elettrico.

Tesla Model Y: sconti di 6.000 euro in Germania dopo il crollo delle vendite dello scorso mese

La Tesla Model Y RWD, modello entry-level, costerà 38.990 euro, invece di 44.990. Si tratta di uno sconto di ben 6.000 euro, pari al contributo degli incentivi statali 2024 italiani, già terminati per le auto elettriche, senza rottamazione. Ma non è finita qui, perché lo sconto è valido anche per le versioni RWD Long Range, AWD Long Range e Performance, quest’ultima ora con un prezzo di 53.990 euro. L’arrivo sul mercato della Volvo EX30 sta mettendo in seria difficoltà i veicoli del brand statunitense.

Un altro motivo potrebbe essere quello legato all’introduzione di nuove norme di sicurezza nell’Unione Europea, rischiando di avere sul groppone auto di fatto invendibili. A partire dal 7 luglio, infatti, tutte le nuove auto immatricolate dovranno essere dotate di una serie di sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza.

Tuttavia, una strategia analoga è stata lanciata dal brand anche in Italia, sebbene con cifre più basse. Fino alla fine di giugno, infatti, chi acquista un qualsiasi nuovo modello Tesla avrà a disposizione anche ben 20.000 km di ricariche gratuite, per un valore leggermente inferiore a 2.000 euro. Si tratta di una cifra tre volte inferiore rispetto alla strategia utilizzata in Germania, ma che potrebbe far comodo a diversi consumatori.