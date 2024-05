Tesla annuncia nuovi Supercharger, ma ha licenziato l’intero team di gestione

Dopo aver licenziato l’intero team di gestione dei Supercharger, Tesla ha annunciato investimenti per più di 500 milioni di dollari per l’espansione della sua rete di ricarica. Certo, Elon Musk aveva dichiarato in partenza che i licenziamenti annunciati lo scorso mese, che interesseranno il 10% della forza lavoro, ovvero oltre 14.000 dipendenti, sarebbero serviti per ridurre i costi e prepararsi alla strategia di crescita del futuro. Ma la domanda sorge spontanea: chi gestirà l’espansione dei nuovi Supercharger se l’intero team di gestione è stato mandato a casa?

Tesla amplia la sua rete Supercharger con nuovi investimenti

Elon Musk, con un post su X (ex Twitter), ha annunciato nuovi investimenti per l’espansione della rete Supercharger, che ricordiamo sono aperti a tutti i veicoli elettrici e non solo di Tesla. Entro la fine del 2024, quindi, verranno ampliati e realizzati migliaia di nuovi stalli di ricarica.

Negli Stati Uniti, Tesla è riuscita ad “imporre” alle altre case automobilistiche il connettore di ricarica NACS e questo potrebbe essere il motivo principale di questi investimenti. Con la crescente circolazione di veicoli elettrici, le stazioni di ricarica diventano sempre più profittevoli e sono una nuova forma di business per la casa automobilistica di Elon Musk, che si aggiunge alla vendita dei veicoli.

Grazie alla sua rete Supercharger aperta a tutti, l’azienda potrebbe guadagnare svariati milioni di dollari ogni anno e fidelizzare gli utenti grazie ad abbonamenti convenienti. Grazie ad un abbonamento di 9,99 euro al mese o 100 euro all’anno, si potrà usufruire della ricarica ad alta velocità della rete Supercharger, per quanto riguarda i possessori di veicoli non Tesla. I clienti dell’azienda, invece, hanno l’abbonamento incluso nell’acquisto del veicolo.