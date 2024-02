Nuova Tesla Roadster 2025: da 0-100 in meno di 1 secondo

È finalmente arrivato il momento tanto atteso: la nuova Tesla Roadster sta per arrivare. Dopo il clamore generato dal pickup Tesla Cybertruck, la Roadster rappresenta un’altra grande promessa di Elon Musk, attesa dal 2017. Musk è rimasto relativamente silenzioso riguardo al progetto per diversi mesi, alimentando speculazioni sul suo possibile rinvio a favore di modelli futuri basati sulla piattaforma di nuova generazione. Tuttavia, sembra che le speranze non siano svanite.

Il 2025 sarà l’anno di debutto della nuova Tesla Roadster

Elon Musk ha colto tutti di sorpresa con una serie di tweet trasmessi tramite il suo account su Twitter il 28 febbraio. Ha annunciato che il modello sarà svelato alla fine del 2024, con la produzione prevista per l’anno successivo. Tuttavia, date così ravvicinate devono essere prese con cautela quando si tratta di Elon Musk, noto per la sua percezione del tempo che può differire da quella dei comuni mortali.

Nonostante oggi l’annuncio dell’abbandono del progetto Apple Car abbia suscitato reazioni negli Stati Uniti, Elon Musk ha scelto questo momento per diffondere una notizia inaspettata sulla nuova Tesla Roadster: “Questa sera abbiamo radicalmente rivisto gli obiettivi di design della nuova Tesla Roadster”. Il capo di Tesla e SpaceX ha anche aggiunto che questo modello sarà il risultato di una collaborazione tra le due società. Si afferma addirittura che “non ci sarà mai un’altra macchina come questa, sempre che si possa chiamarla macchina”. Va detto che le prestazioni previste per la Roadster sono più vicine a quelle di un razzo che a quelle di un’auto convenzionale.

In risposta a un tweet che chiedeva se la nuova Tesla Roadster sarà in grado di accelerare da 0 a 60 mph (0 a 100 km/h) in circa 1 secondo, Elon Musk ha dichiarato che il modello sarà in grado di farlo in meno di un secondo. Ha aggiunto che “questa è la parte meno interessante” del progetto. Quando è stata presentata come concept nel 2017, Tesla aveva detto che la Roadster sarebbe stata in grado di accelerare da 0 a 96 km/h in 1,9 secondi, un traguardo straordinario ma considerato non abbastanza competitivo data la concorrenza nel settore. Nel 2021, Tesla ha annunciato un nuovo record, mirando a un’accelerazione inferiore a 1,1 secondi per raggiungere questa velocità. È difficile immaginare come i conducenti inesperti riusciranno a domare l’auto con un’accelerazione così rapida.

Elon Musk ha confermato su Twitter che la versione definitiva della nuova Tesla Roadster sarà presentata alla fine del 2024. Ha persino suggerito la possibilità di iniziare le spedizioni già l’anno successivo, nel 2025. Questa prospettiva appare sempre molto ottimistica. È importante ricordare che il progetto è stato annunciato nel 2017 con l’intenzione di iniziare la produzione nel 2020. Tuttavia, come nel caso del Cybertruck, il progetto ha subito significativi ritardi. La pandemia ha rallentato lo sviluppo e ha causato problemi di approvvigionamento, spostando ripetutamente gli obiettivi temporali. Sebbene l’ultima data menzionata fosse il 2023, solo un anno dopo, gli ostacoli hanno continuato a influenzare il programma.

“Penso che abbia la possibilità di diventare la demo del prodotto più mozzafiato di tutti i tempi,” ha aggiunto Elon Musk sul social network. Questo suggerisce che la Tesla Roadster potrebbe essere un prodotto completamente irrazionale, e ci chiediamo se il suo prezzo di poco più di 200.000 euro sarà catapultato verso vette mai raggiunte da Tesla.