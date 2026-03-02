Giga Berlin, la fabbrica Tesla “più avanzata al mondo” lavora meno della metà

Sono 149mila veicoli. Questo è il numero che, secondo i dati Inovev riportati da Handelsblatt, riassume la produzione 2025 di Giga Berlin. Uno stabilimento che Tesla ha progettato per sfornare oltre 375.000 auto all’anno e che, stando a queste cifre, gira al 39,7% della propria capacità. Nel 2024 era al 56,3%. Stesso impianto, stessa linea di Model Y, direzione opposta.

Il trend è inequivocabile. Dai 211.235 veicoli del 2023 si è scesi a 192.801 nel 2024, fino ai 149.040 del 2025. L’unico anno peggiore nella storia dello stabilimento è il 2022, ma quello era l’anno di avvio. Oggi Grünheide non ha quella scusa.

Il contesto non aiuta. Tesla ha chiuso il 2025 con il secondo anno consecutivo di calo nelle consegne globali, scese del 9,1% a circa 1,6 milioni di unità. I guadagni registrati in mercati come Corea del Sud, Norvegia, Turchia e Thailandia, quasi 70.000 unità in più, non hanno nemmeno scalfito il rosso segnato in Stati Uniti, Cina ed Europa, dove si sono perse 155.000 unità. Il margine operativo dell’anno precedente si ferma allo 0,74%, un numero che, per un’azienda che ha a lungo venduto l’idea di sé come macchina da profitti inarrestabile, fa un certo effetto.

Eppure André Thierig, responsabile dello stabilimento, ha continuato a descrivere Grünheide come un’eccellenza produttiva, soprattutto in confronto alle difficoltà delle case tedesche. E Musk, in un videomessaggio ai dipendenti diffuso poco prima delle elezioni del consiglio aziendale, ha definito Giga Berlin una fabbrica eccezionale, tra le più avanzate al mondo. Ha anche annunciato l’avvio della produzione di celle per batterie in loco, notizia che stride con le indiscrezioni di dicembre, secondo cui quel progetto sarebbe congelato almeno fino al 2027.

Sul fronte dei prodotti futuri, Musk ha citato il Cybercab come prossimo programma principale per il sito, con Tesla Optimus e Semi sullo sfondo. Ha lasciato aperta la porta a un’espansione della capacità produttiva, legandola però alle condizioni di mercato, con un passaggio difficile da ignorare, alla composizione del consiglio aziendale.

I dati Inovev non sono definitivi e Tesla non ha commentato. Ma i numeri che circolano raccontano di una fabbrica simbolo che fatica a trovare il suo passo, mentre chi la guida continua a parlare di espansione.